A segédlelkészen kívül nincs más fertőzött, nem maradnak el az elsőáldozások

Nem kell újból halasztani: az ősz folyamán Székelyudvarhelyen is megtartják az elsőáldozásokat. Archív • Fotó: Pinti Attila

Néhány napja kapott szárnyra a hír Székelyudvarhelyen, hogy fertőzési góc alakult ki a Szent Miklós-hegyi plébánián és ez okból elmaradnak a szeptember 27-ére betervezett elsőáldozások.

A helyzet tisztázására Mátyás Károly főesperes a szeptember 13-ai szentmisén, a gyülekezet előtt is megerősítette: valóban megfertőződött az új típusú koronavírussal Ilyés Lehel segédlelkész, ezért

a járványügyi eljárásoknak megfelelően a vele érintkezők elvégeztették a vírustesztet, amely mindenkinél negatív eredményt hozott.

Egyébként a megfertőződött segédlelkész csupán néhány hete érkezett Székelyudvarhelyre: a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye által véghez vitt áthelyezéseknek köszönhetően augusztus elsejétől nemcsak a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom segédlelkésze, hanem a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze is.

Nincs ok aggodalomra – erősítették meg lapunknak a plébániánál –, a szeptemberre tervezett elsőáldozások nem maradnak el: a főesperes az iskolakezdést követően szülői értekezleten egyeztet az érintett szülőkkel, ekkor beszélik meg az egyházi ünnepségek megtartásának szabályait is.

HIRDETÉS

A Kis Szent Teréz-plébánia három egymás utáni vasárnapon pótolja be a tavaszról elhalasztott elsőáldozásokat: hétfőn el is kezdik az első csoportos felkészítőket. Az első csoport elsőáldozása vasárnap a fél tíztől kezdődő szentmise részeként lesz, amely egyúttal plébániai tanévnyitó-szentmise, közölte a Kis Szent Teréz-plébánia illetékese. Mindemellett azonban felhívják a figyelmet, hogy a járványhelyzetre való tekintettel és az előírások betartása végett az elsőáldozási szentmiséken a templom nagy része az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva, ezért ezen a három szentmisén nem tudnak majd más gyerekeknek, fiataloknak helyeket fenntartani.

„Bizonyosan értesültek arról, hogy egyházmegyénk több papja, köztük Kovács Gergely érsek atyánk koronavírus-fertőzött lett. Imádkozzunk gyógyulásukért, ugyanakkor vegyük komolyan a szentmiséken a maszk viselését és az előírt távolság megtartását” – figyelmeztetnek.

A szombatfalvi Szent György-plébánián két hét múlva tervezik megtartani a tavaszról elhalasztott elsőáldozást, erősítette meg Ambrus István plébános. Hozzátette, ma este találkoznak a szülőkkel, hogy átbeszéljék a részleteket.

Zajlanak a konfirmációk



A járványügyi keretek közé szorítva tesznek idén vallást a hitükről a protestáns fiatalok is: október végéig szervezik meg a gyülekezetek a konfirmációt az erdélyi településeken. Amint Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke korábban elmondta a Székelyhonnak, a konfirmáció időpontjáról egyébként sem központi szinten rendelkezik az egyház, ezért a helyi gyülekezetek döntenek majd az időpontról és arról is, hogy milyen módon (a részvevők számának korlátozásával vagy a többfelvonásos konfirmálással) tartják meg az ünnepségeket úgy, hogy a járványügyi szabályoknak is megfeleljenek.