A saját adócsalásuk áldozatai a kisajátított területek tulajdonosai

Nem várhatják el a területtulajdonosok, hogy többet kapjanak a földjeikért, mint amennyit azok valójában érnek. Képünk illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere korábban azt tanácsolta az érintetteknek, ha úgy gondolják, a kisajátításért felajánlott összeg jelentősen különbözik a terület piaci értékétől, akkor összefogva, közösen tereljék bírósági útra az ügyet.

A polgármester csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, azóta kiderült, hogy

nem a kisajátított területekért megállapított összeggel van a gond, hanem azzal ami alapján azt megállapították.

A felértékelő a közjegyzőktől kéri ki az adott területen lebonyolított adásvételeket, az azokban szereplő árakat átlagolja, ebből számolja ki a piaci értéket, amit kifizetnek a területekért. A gond az, hogy fennáll a gyanúja, hogy a tranzakciók során

nem a valós árat mondták be a közjegyzőnek a felek, hogy kevesebb adó kelljen befizessenek.

Ha eladtak egy területet tízezer euróért, a hivatalos dokumentumokba a közjegyzőnél kétezer eurót írtak be, így fennáll a szürke adásvétel gyanúja – fejtette ki meglátásait a polgármester. „Ilyen körülmények között már nem lehet a bírósághoz fordulni, hiszen nem mondhatják azt a bírónak, hogy adót csaltak, amikor vásárolták a területet.

A Balkán szele elérte Székelyföldet is, következményei vannak, ha nem vallja be mindenki tisztességesen mennyiért adott-vett egy ingatlant

– szögezte le Antal Árpád. Hozzátette, a terelőút építésének folyamata a tervek szerint halad, a vételár körüli elégedetlenség, még egy per sem lassítja le azt, ezért is mondta korábban, hogy nyugodtan forduljanak igazságszolgáltatáshoz. Szerinte úgy tűnik, hogy most már erre nincs indok. Az Országos Útügyi Igazgatóság 2019-ben hirdette meg a közmeghallgatást az elkerülő út megépítéséről, akkor nem érkeztek be észrevételek.

A tulajdonosok egy része kérte, hogy cserébe kapjon más területet, ám mivel az út nyomvonalán az állam sajátítja ki a földeket, az önkormányzat azokat nem tudja kompenzálni.

Amennyiben a nyomvonal kettészeli a földeket, a tulajdonosok egymás közötti cseréjével megoldható, hogy mindenkinek csak egyik oldalon legyen területe – tanácsolja a városvezetés. Fontolgatják, hogy ilyen esetben a város vállalja át az átíratás költségeit, ám erre jogi megoldást kell találni.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata már tíz éve tervezi az elkerülő út megépítését, hogy csökkentsék a városon áthaladó forgalmat.