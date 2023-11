A román kormány megvágta, az összefogás meggyógyította a háromszéki népzene és néptánctalálkozót

Hosszú előkészületeken volt már túl a Háromszék Táncegyüttes (HTE), illetve a Lajtha László Alapítvány a 33. Népzene és Néptánctalálkozó kitűzött dátuma előtt két héttel, amikor a román kormány sürgősségi kormányrendelettel korlátozta az önkormányzatok költségeit, következésképp a találkozóhoz való hozzájárulásukat is. Ez azonban mégsem marad el.

Ennek következményeitől lesújtva már a rendezvény elmaradását, illetve jelentős leszűkítését fontolgatták a szervezők, amikor több helyről is segítség érkezett. A Háromszék Táncegyüttes vezetősége, valamint a táncegyüttest fenntartó Kovászna megyei tanács elnöke, Tamás Sándor arról számoltak be végül, hogy alig-alig csorbulva, az eredeti elképzelések szerint tartják meg a találkozót.

felvállalták az 50 százaléknál is magasabb hozzájárulást, illetve a Háromszék Táncegyüttes is újratárgyalta az árakat több fellépővel, szolgáltatóval: közülük jónéhányan gyakorlatilag ingyen is készen álltak hozzájárulni a programhoz.