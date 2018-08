A rektor az ország legjobb orvosi egyetemét vizionálja a MOGYE-ban

Hallgatók a MOGYE-n. Megsokszorozódhat a számuk. Archív • Fotó: Beliczay László

A jelenlegi állás szerint a marosvásárhelyi egyetem mindössze B kategóriás felsőfokú oktatási intézménynek számít. A román diákság körében is főként azért oly népszerű, mert ide sokkal könnyebb bejutni, mint a bukaresti, kolozsvári, nagyszebeni vagy akár nagyváradi egyetemekre.

Leonard Azamfirei továbbra is kitart korábbi véleménye mellett, miszerint a két egyetem összevonása erősíteni fogja az orvosit. Szerinte a MOGYE-nak megvan minden esélye, hogy a közeljövőben az ország legerősebb orvosi és gyógyszerészeti egyetemévé váljon.

Mint ahogy azok az új szakágak is, amelyek az utóbbi tíz évben kerültek be a MOGYE kínálatába.

A rektor úgy véli, a magyaroknak nem kell aggódniuk, a megerősödött egyetem a továbbiakban is megőrzi multikulturális formáját, mi több, újabb szakágakkal bővül. Azamfirei azonban nem tesz említést arról, hogy

Később a tanárok és diákok ugyan elzárkóztak a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület utcai tüntetésein való részvételtől, azonban jogi útra terelték az ügyet. Közben a romániai magyar politikai alakulatok, civil és szakmai szervezetek is egyértelművé tették: a magyar oktatás elsorvasztásával járhat a két intézmény fúziója. A számítások szerint az etnikai arányok teljesen eltolódhatnak, a magyarság 15 százalék alá süllyedhet.

Az oktatók egy tiltakozó levelet is megfogalmaztak, melyben kifejtették aggályaikat a román többség által eldöntött lépéssel kapcsolatban.

Azamfirei korábbi helyettese, a magyarellenes hangulat miatt időközben lemondott Szilágyi Tibor szerint azzal, hogy felduzzasztják a diákság létszámát, valóban megnő a központi finanszírozás, azonban az egy főre eső összeg változatlan marad. A volt rektorhelyettes úgy véli,

a két egyetem összeolvadása kizárólag a C kategóriás besorolású Petru Maior Tudományegyetem céljait szolgálja, nem az orvosiét.

Lapunk Szilágyi utódjának, Nagy Elődnek, illetve a tagozatvezető Szabó Bélának a véleményére is kíváncsi lett volna, a két professzor azonban elérhetetlennek bizonyult.

Katonai orvosi, immár angolul is



Az ősztől a román mellett angol nyelvű katonai orvosi oktatás is indul. A hadügyminisztérium és az egyetem egyezsége révén húsz helyet hirdettek meg, amelyre a felvételit szeptember 7-én szervezik. Az újabb lépéssel továbbra is csökken a magyar diákok aránya a MOGYE-n.