A Rádió GaGán kifőzik, hogy mit főzzünk!

Annyira finom húsvéti ételek kerültek a GaGások ünnepi asztalára, hogy eldöntötték: ők továbbra is jókat fognak sütni, főzni és enni, így ennek tudatában hirdették meg legújabb nyereményjátékukat.

De hogy mi lesz a feladat? Április 8-a és 17-e között

a Rádió GaGa műsorvezetői minden reggel felsorolnak néhány alapanyagot, amelyeket felhasználva neked csak meg kell mondanod, hogy azokból milyen lakomát készítenél.

Hallgasd a Rádió GaGát továbbra is, és ha hív a műsorvezető, akkor csak nevezd meg azt az ételreceptet, amit megfőznél a műsorvezetők által megnevezett alapanyagokból. A játék hivatalos szabályzata itt található. Támogatók Meggyőződésünk, hogy a minőségi és friss alapanyagok csakis finom ételeket eredményeznek. Erre törekszünk 30 éve Gyergyószentmiklós első pizzázójaként, és bár azóta sok minden változott, de a filozófiánk és a jól bevált receptek nem merültek feledésbe.

Védjegyünk a hagyományos, fával fűtött kemencében készült pizza, de természetesen sok más finomságot is kínálunk vendégeinknek.

Mindenkit szeretettel fogadunk a Pizza Joe-ban, illetve vállalunk házhozszállítást is a városban és a környező településeken. A fentiek mellett helyet biztosítunk kisebb rendezvények, családi összejövetelek részére, amelyekre igény szerint vállaljuk különböző menüsorok elkészítését is. * A Park Hotel és Étterem 1996 óta erősíti a csíkszeredai vendéglátóipari piacot.

Fő tevékenységünk a rendezvényszervezés, de a Park Étteremben minden nap változatos étlappal, napi menüvel, helyi és nemzetközi finomságokkal várjuk vendégeinket.

A Cheeky Sushi szintén éttermünkben található, ami a nagy népszerűségének köszönhetően már minden nap nyitva tart. A friss, finom szusikat a Nepálből érkezett szusi-séfünk készíti látványkonyhánkban. Ha jó szórakozásra, minőségi időtöltésre vágysz, akkor szervezz nálunk rendezvényeket, céges bulikat, esküvőket, konferenciákat vagy akár szülinapokat is. Közel 30 éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetően kifinomult tudásra tettünk szert a vendéglátásban, amiben neked is részed lehet. * 2022. novemberében tettük meg az első lépést ezen az izgalmas úton a Rubiq Social Club megnyitásával Csíkszereda központjában, ahol a kávé nem csupán ital, hanem valódi művészet. Persze

itt nem csak speciality kávékat kóstolhatsz, hanem ínycsiklandó ételeket és saját receptek alapján készült koktélokat is, így minden vendégünk egyedülálló kulináris élményben részesül.

Az élmény tovább színesedik borkóstolókkal, koktélestekkel és tematikus vacsorákkal. Nálunk nem csupán a kávé, hanem az összművészet része vagy. 2023 tavaszán a Rubiq Roastery-vel bővültünk, ahol szenvedéllyel pörköljük a különféle minőségi kávékat. *

Hamm arra vállalkozott, hogy könnyebbé tegye az ételrendelést, és immár több tízezer felhasználó tudja bizonyítani, ez sikerült! arra vállalkozott, hogy könnyebbé tegye az ételrendelést, és immár több tízezer felhasználó tudja bizonyítani, ez sikerült!

A kitartó székelyföldi fejlesztőcsapat határozottsággal és hatalmas lendülettel építi a Hamm partnerhálózatát és fejleszti tovább folyamatosan az alkalmazást. Így már Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen is elérhető az egyszerű és gyors ételrendelés. Sőt! Hamarosan Marosvásárhelyre is megérkezik a Hamm! Kattanj rá te is a kajára – hammmmm! * B.eat – B.eat the rhythm of food, avagy az étel ritmusa… Pár helyszín- és névváltoztatás után immár 12 éve állunk a vendéglátás szolgálatában folyamatos megújulásban. A marosvásárhelyi B.eat vendéglőben kedvük szerint fogyaszthatnak vendégeink hagyományos ételeket, valamint a modern konyhaművészet ételeit.

A levesektől a desszertekig minden különlegesen finom és szeretettel készül, minőségi alapanyagokból, akárcsak édesanyánál otthon.

Nemcsak a la carte ételeket szolgálunk fel, előzetes megbeszélés esetén ráhangolódunk vendégeink igényeire. Odaadással szervezünk és adunk helyszínt különböző kulturális, gasztro-kulturális rendezvényeknek, mint például vacsoraszínház, könyvbemutató, helyi termelők bemutatása, borkóstoló, workshopok és nem utolsó sorban párkapcsolatokat megerősítő találkozások. A helyben fogyasztáson kívül színes felhozatallal szervezünk állófogadásokat, szabadtéri rendezvényeket, családi-, baráti-, céges összejöveteleket, mindezt úgy, hogy minden szempontból vendégeink igényeit helyezzük előtérbe. * Az Amigo üzlethálózat Hargita és Kovászna megye helyi bolthálózata. Az Amigo a városnegyedek és települések helyi közösségét szolgálja ki, életterük szerves részeként van jelen.

Családias hangulatot teremt, és széles választékot nyújt, alacsony áron elérhetővé téve a mindennapi élethez szükséges termékeket.

Az Amigo üzlethálózatnak sikerült az idők során olyan rendszert felépíteni, aminek köszönhetően valóban következetesen fejlődik és alkalmazkodik a közösség igényeihez, nem csak kiszolgál, de építi is a közösségi létet. * A Nefelejcs Fagyizó Székelyudvarhely legrégebbi, ma is működő fagylaltozója, ahol több mint 40 féle természetes alapanyagokból készült, valódi főzött fagyit találsz. 2024-ben nagy hangsúlyt fektetünk a különleges vevői igényekre és ételintoleranciákra.

43 féle gluténmentes fagylalttal, 17 féle tejmentes és vegán fagylaltízzel, valamint gluténmentes, Olaszországban gyártott tölcsérrel is felszerelkeztünk.

A palettánkon idén több mint tíz olyan új íz fog szerepelni, amit még az udvarhelyi közönség nem kóstolt. Fagylaltjainkat növényi rostokkal tesszük egészségesebbé, ugyanakkor az új receptek által sikerült csökkentenünk a fagylalt hozzáadott cukortartalmát anélkül, hogy ez rontaná az ízélményt. * A Kebab & Döner House Sepsiszentgyörgy szívében, a December 1. utcában található immár 5 éve, ahol finom falatokkal várja kedves vendégeit hétfőtől szombatig.

Török ízvilág jellemzi ételeiket, kínálatukban megtalálható többek között a finom shaorma, a döner-tál, a baklava, a dürüm vagy a szultán burger.

Az amerikai specialitásokat kedvelők szintén megtalálják kedvenc fogásaikat kínálatukban: a hamburger vagy a crispy-falatok többféle változatban várják a vendégeket. A Kebab & Döner House-nál gondoltak a vegetáriánus vendégekre is: különböző saláták, falafel és vega shaorma is vásárolható náluk. A weboldalunkon legalább 25 lej értékben rendelők ingyenes házhozszállításban részesülnek, valamint a csomagolást is ajándékba kapják. * A helyi, tradicionális ételekről közismert Kastély vendéglőt 1996-ban Kovács Mihály építette. 2013-ban Kovács Mihály átadta a Kastély Vendéglő vezetését és a vezető séf pozíciót fiának, Kovács Gábor Áronnak. Ekkor az étterem megújult, más enteriőrt, stílust kapott. Gábor célja az itthoni vendéglátást magasabb színvonalra emelni és esélyt adni az embereknek, hogy megismerjék a gasztronómia újdonságait.

A vendéglátás szívügyünk, ahol a természetesség és frissesség áll a középpontban.

Büszkén csatlakoztunk a „farmról az asztalra” mozgalomhoz, amely során a környék gazdáival együttműködve, saját termesztésű zöldségeinket, gyümölcseinket és húsainkat kínáljuk vendégeinknek. Büszkén mondhatjuk, hogy a fő termékeinket saját farmunkról szerezzük be, ahol mangalicát, baromfit és szárnyasféléket nevelünk. Húsfeldolgozónkban készülnek azok a különleges hentestermékek, melyek között megtalálható a kifinomult ízek kedvelőinek szánt szarvasgombás nemes penészes érlelt szalámi is. Ez az igényes feldolgozási folyamat garantálja, hogy az asztalra kerülő finomságok valóban tükrözzék a „farmról az asztalra” filozófiánkat. Ez nem csupán a helyi gazdaság támogatását jelenti számunkra, hanem lehetőséget ad arra, hogy garantáljuk az ételek frissességét és magas minőségét. Az így készült fogásokkal igyekszünk vendégeink számára egyedülálló és autentikus ízélményt nyújtani, miközben tiszteletben tartjuk a környezetünket és annak erőforrásait. Élvezd az egyszerűség és a tisztaság harmóniáját minden tányéron! * Waha Pizza néven családi vállalkozást nyitottak 2023-ban Nyújtódon. A tulajdonosok, Varga Orsolya és Varga Róbert

angliai tapasztalataikat kamatoztatják ebben a pizzériában, ahol a Nyugat-Európában megtapasztalt fortélyokat ötvözik a székely specialitásokkal, így a helyi igényeknek megfelelő ízeket kínálnak a vendégeknek.

A Waha Pizza minden nap 11 és 22 óra között tart nyitva, és a kiszállításra építenek: a településen belül ingyenes a házhoz szállítás, de legalább 50 lejes rendelés esetén a környező települések mellett Kézdivásárhelyre is kézbesítenek. További részletek a 0771-230 612-es telefonszámon, vagy a Waha Pizza – Nyújtód oldalon. * Székelyföldön, a Madarasi Hargita lábánál, Székelyudvarhelytől 24 kilométerre, Ivó településén, csendes környezetben kaptak helyet az Irgó kulcsosházak és étterem. A hat ház összesen 48 személy befogadására alkalmas. Házanként akár 8 férőhellyel is számolhatunk. A földszinten található egy nappali, felszerelt konyha, valamint egy fürdőszoba. Az emelet két szobát és egy mellékhelységet foglal magába. Mindkét szobában, egy kétszemélyes és egy-egy egyszemélyes ágy várja a vendégeket.

Játszótér, csobogó patak, kellemes természet és barátságos, szívélyes vendéglátás társul a házakhoz.

Az év minden szakaszában várjuk a kedves vendégeket, mert itt minden évszaknak megvan a maga hangulata. Szeretettel várunk! * A hagyományos vármezői pisztrángtenyésztés mellett 2009 óta a Vármezői Halászcsárda új épületben várja a vendégeit, ahol a felejthetetlen gasztronómiai élmény egy ennek megfelelő környezettel egészül ki. A vendégek az ízletes fogások mellett egy tó körüli könnyed séta keretében betekintést nyerhetnek a pisztrángtenyésztés kulisszáiba. A horgászat kedvelőiről sem feledkeztek meg, akik Vármezőn profi felszereléssel hódolhatnak hobbijuknak.

A Vármezői Halászcsárda ideális hely a családdal és barátokkal való időtöltésre, valamint lehetőséget nyújt kisebb rendezvények, csapatösszerázók lebonyolítására is,

felkészült csapat gondoskodik arról, hogy vendégeik elégedettek legyenek, és egy felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. A Vármezői Halászcsárdában vakációs kártyákat is elfogadnak. * A Laguna kis étterem-pizzéria vár téged!

Légy pároddal, családoddal vagy akár barátokkal, mi arról fogunk gondoskodni, hogy finomakat egyél és igyál.