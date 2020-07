A pincétől a padlásig megújul a székelyudvarhelyi Márton Áron tér emblematikus épülete

A jelenleg zajló javítás új fejezetet nyit a századfordulós épület jövőjében • Fotó: Erdély Bálint Előd

Szépül, gyarapszik

Több mint száz év után az épület első, átfogó korszerűsítését a püspökség megbízásából a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesi hivatala irányítja. Jó ütemben haladnak a munkálatok – mondta el érdeklődésünkre Kántor Csaba püspökhelyettes, az egyházmegye esperese.

Jelenleg látványos a változás, hiszen a födémen dolgoznak.

Az esperesi hivatal és az egyházmegyei levéltár számára megfelelő helyiségek készülnek az épületben. Az irodák mellett garzonszerű lakhelyeket alakítanak ki időseknek, hogy kis segítséggel, felügyelettel önálló életet élhessenek – részletezte Kató Béla püspök.

Az idősek szolgálatát a továbbiakban is a Diakónia Keresztyén Alapítvány helyi fiókszervezete koordinálja majd. És mert az épület fenntartását továbbra is biztosítani kell, bérlemények is lesznek, így a LAM Alapítvány is helyet kap benne.