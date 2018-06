A partvédelem elkészült, a meder egyengetését végzik az Olt-hídnál

• Fotó: Pinti Attila

– ottjártunkkor ezzel dolgozott a megbízott kivitelező cég egyik kotrógépe. A munkavezető szerint az esős időjárás most éppen nem kedvez ennek a munkálatnak, mivel a folyó vízszintje emelkedett, mi is azt láttuk, hogy a munkagép lánctalpait is ellepte a víz.

A híd alatt és környékén a meder elegyengetése, illetve kövezése történik meg a továbbiakban, ugyanakkor a híd pilléreit is meg kell erősíteni az árhullámok esetére. Mint a Hargita megyei tanács elnöke, Borboly Csaba tájékoztatott, az említett munkálatok mellett a támfalak mögötti részeket kell feltölteni és elegyengetni, összedolgozni a part mögötti területtel. Szükség van továbbá a híd felhajtóinak megerősítésére és leaszfaltozására, de aszfaltozni kell a járófelületen is – utóbbi beavatkozásokat félpályás útlezárás mellett végzik el.

Hosszú kifutási idő



A 123F jelzésű megyei úton, a Csicsóhoz tartozó Oltfalu területén található régi fahíd 2012-ben egy húsz tonnás billenőkocsis teherautó súlya alatt szakadt be, az új betonhíd építésére 2014. szeptemberében írtak alá szerződést, de építeni csak következő évben kezdtek. 2015-ben viszont a kedvezőtlen talajviszonyok, esőzések miatt a munka többször is leállt. A megbízott jászvásári cég nem tudta meghitelezni a munkálatot, és minden alkalommal meg kellett várnia a benyújtott számlák kifizetését a beruházás finanszírozását biztosító Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretéből. 2016-ban is hosszabb ideig állt a munka, a Hargita Megyei Építési Felügyelőség szakemberei, illetve egy szakértői vizsgálat több hibát, minőségi problémát talált az építkezésen, amelyeket kijavítottak. Tavaly februárban bontottak szerződést a korábbi építővel, azóta több, a befejezés érdekében kiírt közbeszerzési eljárás is sikertelen volt jelentkezők hiányában, végül idén márciusban írtak alá szerződést a híd befejezésére.