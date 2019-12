A pályázatokra koncentrálna az EMNP és az MPP közös jelöltje Székelykeresztúron

Az európai uniós támogatások megpályázására koncentrálna a jelölt • Fotó: Pinti Attila

Az európai uniós támogatások megpályázására fektetné a hangsúlyt Koncz Hunor-János, a megszerzett forrásokból pedig infrastrukturális, kulturális, egészségügyi és turisztikai fejlesztéseket tervez – fejtette ki portálunknak az MPP, az EMNP és Változás Székelykeresztúr civil szervezet polgármesterjelöltje, aki hétfőn jelentette be, hogy részt vesz a jövő évi helyhatósági választásokon.

Mint mondta,

személyes célja a fürdőturizmusra hangsúlyt fektetni, ami elsősorban sóskúti fejlesztéseket jelent.

„Számtalan infrastrukturális fejlesztésben is gondolkodom, amelyek közül a legegyszerűbb, hogy szeretném, ha a földbe kerülnének a villanyoszlopokról a főbb elektromos vezetékek. Mindenképp hosszútávú, tartós beruházásokban gondolkodom, és a csapatom is” – fogalmazott. Úgy érzi, hogy a gazdaság élénkítése érdekében ugyanakkor lobbizni is kell, adott esetben vállalkozókat győzni meg, hogy fektessenek be a kisvárosban.

Látjuk, hogy Székelykeresztúr fejlődés tekintetében nagyon kezdett elmaradni a környékbeli településektől, ezen szeretnék változtatni

– szögezte le a jelölt.