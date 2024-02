A nyugdíjasokra való tekintettel szeretnék elkerülni az általános sztrájkot, de elfogyott a türelmük

Általános sztrájk kirobbantására készül a postai dolgozók szakszervezete a vállalatnál eluralkodott áldatlan állapotok miatt. Leginkább a kollektív munkaszerződés hiányát kifogásolják, de az alacsony béreket is. Főként a nyugdíjasokra való tekintettel remélik, sikerül elkerülni a tevékenység leállásával járó munkakonfliktust – nyilatkozta a Székelyhonnak az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője.

A postások már tavaly is tiltakoztak, akkor a szakszervezet képviselője azt nyilatkozta lapunknak, hogy

Az ezzel kapcsolatos kérdésünkre Szabó István elmondta, azóta történt egy kisebb béremelés, ám azzal is rosszul járt a postai dolgozók többsége, ugyanis

„Annyira rafinált a posta vezetősége, hogy tavalyelőtt is – tudván előre, hogy országosan meg fogják emelni a minimálbért – verte a mellét, hogy megemeli a béreket. De az emelés csak akkora volt, amennyit a törvény amúgy is előírt.

Most is azzal próbálnak védekezni, hogy júliustól megnövelik a fizetéseket bruttó 3700 lejre, jövő januártól pedig 4000 lejre. De hát addigra már a minimálbér is annyi lesz”