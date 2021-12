A negyedik hullámban elhalasztott esetek gyógyítására összpontosítanak

A negyedik hullámban átszervezésekre kényszerültek, most viszont elkezdődött a visszarendeződés, és az elhalasztott esetek bepótlására összpontosítanak – mondta el a szerdai online sajtótájékoztatón András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója.

Elkezdődött a visszarendeződés a sepsiszentgyörgyi kórházban. Archív • Fotó: Pinti Attila

Felidézte, a negyedik hullám nagyon nehéz időszakot jelentett,

egy teljes épületet kellett elkülönítsenek a koronavírus-fertőzött betegeknek, olyan körülmények között, hogy a megye többi kórházaiban is zajlott a fertőzöttek ellátása.

Kénytelenek voltak egy osztályt létrehozni a fertőzésgyanús esetek kezelésére is. Most, hogy a járványgörbe lefelé ível, az esetszámok csökkentek, újraértékelik a helyzetet, kiterjesztik a sebészeti osztályt, és

a krónikus betegek esetében újra betervezik az elhalasztott beavatkozásokat.

A két ünnep között sem áll le az ellátás, annál is inkább, hogy a szabadnapok hétvégére esnek.

HIRDETÉS

Kérdésünkre az igazgató kifejtette, mindent egyszerre nem tudnak megoldani, csapatmunkával, orvosi megfontolás alapján rangsorolják az eseteket, döntik el, hogy mikorra időzítik az elmaradt műtéteket, kivizsgálásokat, kezeléseket.

A várólisták ilyen megközelítésből folyamatosan alakulnak, előfordult, hogy még a negyedik hullámban is behívtak krónikus betegeket, de olyan is, hogy közben a beteg magánkórházban oldotta meg a problémáját – mondta el Rosu Mátyás orvosigazgató. Kifejtette, a szemészeten, a bőrgyógyászaton és az orr-fül-gége osztályokon decemberben továbbra is csak a sürgős műtéti beavatkozásokat végzik el, mert az asszisztensek egy részét korábban átirányították a COVID-sebészetre és az intenzív terápiás osztályra, őket a hónap közepén nem tudták visszaküldeni az eredeti munkahelyükre.

Arra számítanak különben, hogy az ünnepek után újra növekedni fognak az esetszámok.

„A negyedik hullám nagyon nehéz volt, ha vigyázunk egymásra, a következő könnyebb lesz. Vizsgázik a társadalom, megmutathatjuk, hogy tudunk felelősségteljesen viselkedni” – mondta András-Nagy Róbert.