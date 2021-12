A negyedik adventi gyertyát is megyújtották, a betlehemi békelángot is átadták

Adventben – és nemcsak – Isten keres minket, azt akarja, hogy ne csak a bevásárló- és teendő listán lévő dolgokra figyeljünk, hanem halljuk meg az örömhírt is – emlékeztette a marosvásárhelyi adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtására egybegyűlteket Csenteri Levente református lelkipásztor. Vasárnaptól péntekig immár a bűnbánat és a szeretet lángja mellett a betlehemi békeláng is világít, amelyet a cserkészek adtak át a vásárhelyieknek.

Beszédében kitért arra, hogy ahogy egykor Zakariáshoz elküldte Isten Gábriel angyalt, most is üzenni, beszélni akar velünk. Azt akarja, hogy az ünnepre való előkészületeink során álljunk meg és figyeljünk rá is, halljuk meg az örömhírt: Megváltó születik néktek. Arról is beszélt, hogy Istent üzenetét Zarakiás a templom csendjében hallotta meg, s nekünk is szükségünk van az elcsendesedésre, a lelki készülődésre is.

Az ünnepi alkalmat az Ugron Noémi zenetanár által vezetett Bolyai Farkas Gimnázium kórusa és zenekörös diákjainak fellépése, illetve a Mennyből az angyal közös eléneklése zárta.