Iskolája büszkesége a legjobb háromszéki magyar érettségiző

A háromszéki magyar tagozatos végzősök 2023-ban a korábbi évektől eltérő módon nem torlódtak az érettségi átlagokat csökkenő sorrendben megjelenítő megyei lista élén, az első húszban most összesen négyet találunk közülük. Ismerjük az okokat, amelyek hátrányt jelentenek a mieinknek, elsőnek lenni a magyar tagozatos végzősök között viszont mindenképpen kiváltság, még akkor is, ha Szabó Barbara a maga 9,50-es érettségi átlagával a megyei rangsor 10. helyét foglalja el. Az elsőség amúgy nem szokatlan a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum filológia osztályában végzett lány számára, hiszen a középiskola mind a négy évében osztálya legjobb tanulójának bizonyult. Most a nagy hajrá utáni lazítást élvezi, de már a dolgos hétköznapok is újra feltűntek számára a láthatáron. Pénteken egy jegeskávé mellett beszélgettünk Kézdivásárhelyen, a „nagybetűs Élet” küszöbén.

Bodor Tünde 2023. július 09., 19:472023. július 09., 19:47

– Meglepett, hogy első lettél a magyar tagozatosok körében, vagy számítottál rá? – Kissé meglepett, főleg mert magyarból nehéz ennyire jó eredményt elérni, hiszen már egy helyesírási hibáért is pontlevonás jár. (Barbara jegyei: románból 8,75, magyarból 10, a kötelező tantárgyból 10, a választott tantárgyból 9,25 – szerk. megj.) – Ez a válasz viszont engem lep meg, hiszen a székelyföldi magyar diákok legfőbb mumusa a román nyelv szokott lenni. – A román vizsga is elég nehéz volt, de ott könnyebben be lehet illeszkedni a megadott keretekbe, ha megtanulunk egy konkrét dolgot. Magyarból szabadabban fogalmazunk, így hibázni is könnyebb. korábban írtuk Végleges érettségi eredmények iskolákra bontva – Kovászna megye Kovászna megyében 18 középiskola összesen 1163 végzős diákja érettségizett idén. Táblázatba szedtük a tanintézményeket az átmenési arányok szerint. – Mi volt a felkészülési stratégiád? – Tulajdonképpen egész évben folyamatosan készültem, de az utolsó napokra maradt a hajrá. Reggel felkeltem, és tanultam, amíg bírtam, de a vizsgák előtt már bele voltam fáradva, és egyre kevesebb tanulás fért bele egy napba. Románból nehéz volt a sok esszéből felkészülni, és történelemből is sok volt az elméleti anyag, de

szerencsém van azzal, hogy egyszeri elolvasás többnyire elegendő, hogy megjegyezzem a leckét.

Azzal ösztönöztem magam, hogy ha most nehéz is ez a periódus, ha odateszem magam, akkor könnyebb lesz jó egyetemre bekerülni, jó munkahelyet találni, érvényesülni. – Mivel, hogyan töltődtél fel, hogy újra és újra nekiveselkedhess a tanulásnak? – Délután kijártam a barátaimmal, vagy megnéztem egy filmet, néha rajzolgattam is, csak úgy, a magam örömére. Valami olyat csináltam mindig, ami elvonta a figyelmem a tanulásról.

Szabó Barbara a Nagy Mózes Líceum azon diákjaival, akik helyezést értek el a történelem tantárgyolimpián Fotó: Szabó Barbara személyes archívuma

– Milyen a viszonyod a közösségi médiával? Csábít? – Néha a kelleténél jobban... Szabadidőmben aktívan használom az Instagramot, Facebookot, Tiktokot, de törekszem arra, hogy egy nap ne töltsek el sok időt a közösségi médiával, hiszen tisztában vagyok vele, hogy sok jó nem származik belőle. Mégis nehéz elszakadni tőle... – Melyek voltak a kedvenc tantárgyaid? Hát a kedvenc? – A világirodalom kerülne az első helyre, mert Deák Ferenc (az iskola magyartanára – szerk. megj.) nagyon megkedveltette velem. De szerettem a történelmet is, amelyet Tóth Zoltán, majd Bejan András tanított, és a romántanárnőmnek, Bajka Zsuzsának köszönhetem, hogy a románnal is megbarátkoztam. Még a természettudományokkal is jóban vagyok, a kémia, biológia nem okoz gondot, egyedül a matek az, ami nem megy nekem úgy, ahogy én szeretném, és nem is szimpatikus. Ezt visszavezetem arra, hogy 5–8-ban nem voltak jó élményeim ezzel a tantárggyal kapcsolatosan. – Ha már világirodalomról esett szó, megemlítenéd kedvenc olvasmányaidat is? – Említett tanárom több könyvre is felhívta a figyelmem, ezért most a klasszikusokat olvasom. Egyik kedvencem Sylvia Plath regénye, Az üvegbúra, de George Orwell is leköt. A romantikus regényeket is szeretem, illetve az ilyen filmeket, de a komédiák is előkelő helyen szerepelnek nálam.

Barbara kicsengetési fotója Fotó: Szabó Barbara személyes archívuma

– Lezárult egy nagy fejezet az életedben. Megviseltek azok a változások, amelyek a tanügyben, a vizsgák megszervezésében, követelményeiben állandóan előbukkantak, illetve a világjárvány hónapjai és legutóbb a pedagógusok sztrájkja hagyott-e benned rossz benyomást? – Mindent összevetve nekem kellemes emlék marad az iskola, az osztályközösség. A tanárok sztrájkja,

az utolsó hetek lazasága pedig még kapóra is jött nekünk, mert többet tanulhattunk az érettségire.

– Most ezt kipipálhatod. Hogyan tovább? – Sokáig bizonytalan voltam e tekintetben, de több tanárnővel beszélgetve arra a döntésre jutottam, hogy a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karára felvételizek magyar–román–angol–dán fordítói szakra. Jövő héten kezdődik a beiratkozás, ahol 25 százalékban a román, 50 százalékban a magyar érettségi jegy számít, 25 százalékban pedig az angol. Azután pedig,

úgy gondolom, egy nagyobb városban (mint Kolozsvár, Marosvásárhely vagy Brassó) találom meg a helyem,

mert ott biztosan több lehetőség lesz jól elhelyezkedni. Hirdetés – Kézdivásárhely nem kecsegtet ilyen lehetőségekkel? Vagy túl unalmasnak találod? – Szerintem itt elég sok kávézó meg étterem van, ahol a fiatalok napközben eltölthetik az idejüket, viszont annál kevesebb a lehetőség az esti szórakozásra. Örülnék, ha több aktív szabadidős szórakozási forma lenne, mint például a tekézés. Úgy gondolom, a fiatalok számára nem lehetetlen a kreativitásuk kibontakoztatása, és több sportolási lehetőség is adott, sőt, reményeim szerint a jövőben ezek még bővülni is fognak, például a most készülő uszodával. Érvényesülni leginkább a versenyek által lehet, valamilyen helyezést elérve, versenyekből pedig nincs hiány. Szerintem

Kézdivásárhelyen is lehetséges jövőt építeni, ha az ember alkalmazkodik a város adottságaihoz, de tény, hogy egy kisvárosban eleve kevesebb a munkalehetőség és korlátozottabbak a munkakörök is.

Sok fiatalt inkább a magasabb életszínvonal reménye vonz külföldre vagy nagyvárosokba. – A dán nyelvet – akárcsak a románt – beszélve lehet jól megtanulni, bizonyára majd alkalmad lesz kiutazni Dániába is. A románt is románokkal beszélgetve sajátítottad el ilyen jól? – Nem igazán. Az az igazság, hogy beszélgetni most is nehezemre esik, pedig mindent értek.

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által szervezett, Gúzsba kötve táncolni című fordítói versenyen Fotó: Szabó Barbara személyes archívuma

– A most következő vakációt illetően mik a terveid? – Pihenni szeretnék, de dolgozni is fogok, a sepsiszentgyörgyi nadrággyárba jelentkeztem diákmunkára, mert kell egy kis zsebpénz, amiből lehet nyaralni, és talán az egyetemkezdésre is marad belőle. Még nem tudom pontosan, milyen munkakörben foglalkoztatnak majd. – Hogyan látod a tíz évvel későbbi életedet? – Szeretnék boldog lenni, különköltözni a szüleimtől. Ehhez jó volna, ha lenne egy saját lakásom. Egyébként pedig

karrierista vagyok: voltaképpen egy jó munkahely lenne a legfontosabb,