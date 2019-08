A művészeti oktatás 50. évét ünnepelték – két emlékplakettet is felavattak

Nagy Zsuzsanna, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy a művészeti oktatás 50. évfordulója nemcsak az iskolának, hanem a csíkszeredai közösségnek is az ünnepe.

A legtehetségesebb művésznek is szüksége van érettségi diplomára az intézményes továbbtanuláshoz

A jubileumi ünnepségen felszólalt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is, aki beszédében kitért a gyenge érettségi eredményekre, kihangsúlyozva, hogy csak önkritikával lehet előrébb lépni, és erről a problémáról minél hangosabban és többször kell beszélni, merthogy gyökeres változásra van szükség.

Az iskola története kapcsán elmondta, az első 40 év igencsak viszontagságos volt, de a jelenben is számos kihívásnak kell megfelelniük. Hozzátette, a „lélekből épült iskola” meghatározó szerepet tölt be a térségben. „A művészeti nevelés lényege az elmúlt fél évszázad alatt ugyanaz maradt: a kreativitás, az eredetiség, az ötletgazdagság, a széttárulkozó gondolkodás fejlesztése, a kíváncsiság, az alkotókedv felkeltése és a tehetséggondozás” – sorolta.

Arról is beszélt, hogy milyen sok múlik a tanárok hozzáállásán is. Az önkormányzat részéről pedig kiemelte, hogy a város a művészeti oktatás mellett állt, iskolaépületet épített, zongorát vásárolt, és a továbbiakban is támogatja, lehetőségeket teremt számára.

A felszólalások között a művészeti iskola tanárai és diákjai zenés előadását hallgathatták a résztvevők. Majd az iskola történetének bemutatása következett, ezután pedig Bara Barnabás szobrászművész két domborművét leplezték le ünnepélyesen. A Pusztai László iskolaalapító emlékére készült alkotás az iskola épületében kapott helyet a Nagy István és a Sövér Elek festők tiszteletére kihelyezett domborművek mellett. A művészeti oktatás 50. évfordulójára készült domborművet pedig az iskola épületének külső falára helyezték fel. A jubileumi évforduló alkalmából az iskola egy emlékkönyvet is kiadott.