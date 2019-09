A migráció témájában mutat be előadásokat a marosvásárhelyi Yorick Stúdió

Az emigrálás a témája idén a marosvásárhelyi Yorick Stúdiónak, ebben a témában mutatják be előbb egy német kortárs szerző, Elise Wilk darabját, később pedig Kincses Réka drámáját. Mindkét előadás arra szolgál, hogy jobban megértsük az elvándoroltak és a befogadók szemszögét.

Sajtótájékoztatón az alkotók. Egy erdélyi szász család történetét meséli el az előadás • Fotó: Haáz Vince

Minden évben olyan témákat igyekeztünk körbejárni, amelyek foglalkoztatják a társadalmunkat. Idén a kivándorlásra, az emigrálásra esett a választásunk, hiszen ez folyik ki a sajtóból, a migránsok érkezése, de a romániaiak kivándorlása is

Az első szöveg, Elise Wilk Eltűntek című drámája. „Az én történetem egy erdélyi szász család történetét meséli 1944-től napjainkig, három részben. Gyakorlatilag az első rész 1989-ben játszódik, a forradalom előtt, a második rész visszamegy az időben 1945-be, amikor a szászokat Szibériába deportálták, az utolsó rész pedig 2007-ben játszódik, amikor Románia csatlakozik az Európai Unióhoz. Gyakorlatilag ugyanazon család története a történelem évszázadain keresztül” – mondta a darab írója, Elise Wilk.

A előadás egyik kulcsszerepében az emigrációban élő és a marosvásárhelyi színházi életbe hosszú kimaradás után visszatérő Szilágyi Enikőt láthatja a közönség, aki több szempontól is személyesen érintett: szász felmenői átélték az előadásban bemutatott történelmi fordulatokat, de a színésznő maga is emigrációban él, jelenleg Párizsban.

Ajándék ez az előadás számomra, hiszen harminc éve hagytam el Marosvásárhelyt, negyvenöt éve vagyok a pályán

– fogalmazott a sajtótájékoztatón Szilágyi Enikő színművész, aki szerint azért is fontos ez a darab, mert a történelemnek egy agyonhallgatott korszakát mutatja be. A bemutatóra szeptember 18-án, 19 órakor kerül sor Marosvásárhelyen, a Mészárosok Bástyájában. Kincses Réka drámáját a későbbiekben mutatják be.