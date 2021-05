A megyei tanács alelnöke szerint nyáron már kész lesz, a polgármester szerint van még munka bőven

Markológép torlaszolja el az új hidat Homoródkeményfalván • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több bürokratikus akadály is lassította a 131A jelzésű megyei út Homoródkeményfalva és Homoródszentmárton közötti 6,6 kilométeres szakaszának újjáépítését, amely végül tavaly kezdődhetett el. A 17,44 millió lej értékű beruházás megvalósításáért az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) pályázott sikeresen Hargita Megye Tanácsa: 10,45 millió lejt kaptak, a többit saját költségvetésből kell finanszírozzák.

Hamarosan aszfaltoznak

A projekt részeként tavaly betonhidakat építettek a Nagy-Homoród patak mentén Homoródkeményfalván és Homoródszentmártonban, valamint mostanra aszfaltoztak is Abásfalván és a községközpontban. Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke lapunknak elmondta, hogy

jelenleg útalapozás és sáncépítés zajlik Homoródkeményfalván – illetve kisebb munkálatok a többi faluban –, hamarosan pedig elkezdődhet az aszfaltozás az érintett települések közötti szakaszokon.

Szerinte minden az ütemterv szerint halad, így nyáron el is készül az út.

Véleményét nem teljesen osztotta Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester, aki rámutatott,

összességében ugyan jól halad a munka, amelynek minősége a kivitelezőt dicséri, de Homoródkeményfalván van még mit behozni.

Ott egyébként le van zárva az újonnan épített betonhíd, így csak elterelőúton lehet közlekedni. Utóbbit használva ugyanakkor át kell haladni egy régi átkelőn, amelyen egytonnás súlykorlátozás van érvényben.

Jakab Attila megkeresésünk után felhívta a megbízott építőcéget, majd azt nyilatkozta, ha az időjárás kedvező lesz, már jövő héten elkezdődik az aszfaltozás a települések között, amit néhány hét alatt be is tudnak fejezni. Akkor fogják burkolni az utat Homoródkeményfalván is, majd kihelyezik a forgalmi táblákat és a biztonsági korlátokat a teljes szakaszon. Az ő információi szerint is befejeződik nyáron az építkezés.

Homoródfürdőig újítanának

Bíró Barna Botond rámutatott, már készül a dokumentáció az út Homoródkeményfalva és Homoródfürdő közötti szakaszának modernizálása érdekében is, ám ezt egyelőre nem kezeli prioritásként a megyei tanács. Utóbbit azzal indokolta, hogy a helyi ingatlantulajdonosok egy része attól tart, hogy az aszfaltozás után megnő a forgalom, így veszít varázsából a környék. Fontosnak tartják azonban egy az Ilona-völgyében található, az áradások idején megrongálódott fahíd újjáépítését, amire már készülnek is a tervek – tette hozzá.