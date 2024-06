A megszokott helyeken szavazhatnak a gyergyószentmiklósiak

Nem változott a gyergyószentmiklósi szavazókörzetek helyszíne a 2020-as választás óta, azaz, aki már akkor is szavazott, az a szokásos helyszínen adhatja le a voksát a vasárnapi európai parlamenti és helyhatósági választásokon.

Mint máskor, most is van lehetőség mozgóurna igénylésére is.