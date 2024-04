A megrázkódtatás után megrázta magát a tűzkárosult vargyasi fiatal, de a talpra álláshoz még kell a segítség

A vargyasi Vásárhelyi-testvéreknek nehéz gyermekkor és kevés szülői figyelem jutott, de a jelenleg 23 éves Barnának sok munkával sikerült egzisztenciát teremtenie nemcsak a maga számára, hanem 6 évvel fiatalabb öccsének is, akit – támogató szülők híján – az utóbbi években ő nevelt és jelenleg is iskoláztat. Barna veszélyes fák kivágásával, kutak takarításával szerzi meg a betevőt, de a szentegyházi hegyimentő-csapatnak is aktív tagja. Sziklamászó és lovas gyermektáborokat is szervezett a szorosban, viszont most az ehhez szükséges felszerelés is odaveszett. Minden elégett.

Úgy néz ki, sokan akarnak segíteni a fiúknak az újrakezdésben, amit ők ugyanott képzelnek el, ahol felnőttek, a Vargyas-szoros Homoródalmás felőli kijáratánál.

Gondok vannak viszont a terület jogi helyzetével, tudtuk meg Gothárd Ákostól, a homoródalmási közbirtokosság elnökétől, jelenleg ugyanis az övék a terület.