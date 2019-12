A medvét nem találják, az áldozat kórházban, a családtagok átmenetileg elköltöztek

A megfigyelés és dokumentált beazonosítás hiánya miatt a támadás után egy héttel sem tudta még kérelmezni a kilövési engedélyt az illetékes vadásztársaság arra a medvére, amely saját kertjében támadt rá egy hidegkúti férfira november 26-án. A férfi azóta is kórházban van, felesége három kisgyerekükkel átmenetileg elköltözött a faluból félelmében.

Nem tudta megfigyelni és dokumentálni a Hubertus Vadásztársaság a Székelyandrásfalva községhez tartozó Hidegkúton múlt kedden emberre támadó medvét, ezért még nem kezdeményezhették a nagyvad kilövését. Fazakas Attila, a vadásztársaság igazgatója megkeresésünkre azt mondta,

most, hogy beállt a tél, attól tartanak, nem is fogják tudni dokumentálni az állatot.

Néhány hete már tapasztalják, hogy a lehűlés erősödésével elvonulnak a medvék, egyre csökken a mozgásterük, így hiába tartják megfigyelés alatt a területet, ahol a hidegkúti medvetámadás történt, az emberre támadó példány nem bukkant fel azóta.

Papírgyártásra van szükség

Ahhoz, hogy kérelmezhessék a kilövési jóváhagyást, dokumentálniuk kell a nagyvad mozgását, sőt fotókat is kell készíteniük róla, csak ezt követően kérhetik ki a megyei környezetvédelmi ügynökség szakvéleményét, és amennyiben az kedvező, kérhetik a szakminisztériumtól a kilövési engedélyt – sorolta a teendőket Fazakas Attila, nehezményezve, hogy ennyire bürokratikus a folyamat. A kérelemhez egyébként csatolniuk kell a férfi sérüléseit listázó orvosi látleletet is, de még azt sem kérték ki a kórháztól, mivel nem tudták megfigyelni az állatot.

Gondot jelent az is – folytatta a fővadász –, hogy a medvetámadás idején ki volt száradva a talaj, nyomot sem találtak, ami alapján következtetni tudnának a nagyvad méretére, illetve ami segítené őket az állat beazonosításában. A támadás részleteit illetően Fazakas Attila azt mondta,

a medve valószínűleg diót keresve ment be a kertbe, a férfi pedig az esztenáról tért haza kutyáival, amikor a sötétben az ebek kiszagolták a medvét, az pedig vélhetően épp arra akart elmenekülni, amerről a férfi közeledett, így támadhatta meg.

A fővadász továbbá elmondta, a környéken mindennapos, hogy bejárnak medvék a településekre, még ebben a periódusban is, amikor az állomány nagy része már elvonult, és sajnos az sem kirívó eset már a térségben, hogy „megfog egy embert a medve”.

Ideiglenesen elköltöztek

A megtámadott férfi feleségével és három kisgyerekével él abban a házban, amelynek kertjében a családfőt megtámadta a medve. A férfi azóta is kórházban van, felesége pedig a gyerekekkel együtt átmenetileg hazaköltözött szülőfalujába, a szomszédos megyébe. Félt egyedül ott maradni – mondta el a község hidegkúti alpolgármestere. Ionică Șuteu arról is beszámolt, hogy a medvetámadás óta a falu lakói félnek, ugyanis gyakori látogatók a medvék a kertekben. Néhány nappal ezelőtt egyik falustársa kertjébe három medve ment be egyszerre, keresték a földre hullott diót – fogalmazott az alpolgármester.

A 28 éves hidegkúti férfi az esztenáról tért haza november 26-án este, amikor kertjébe érve rátámadt egy medve. Az állat súlyosan megsebesítette a mellkasán, megsérült a tüdeje is, gyomortájékon, testének ágyéki részén és könyökén is többszöri zúzott sebeket szerzett. A 28 éves hidegkúti férfi az esztenáról tért haza november 26-án este, amikor kertjébe érve rátámadt egy medve. Az állat súlyosan megsebesítette a mellkasán, megsérült a tüdeje is, gyomortájékon, testének ágyéki részén és könyökén is többszöri zúzott sebeket szerzett. Sokkos állapotban vitte kórházba a mentő , a székelyudvarhelyi kórházból azonban még aznap este a csíkszeredaiba szállították tovább, ugyanis összetett sebészeti beavatkozást kellett elvégezni rajta.

