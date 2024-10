A medvéket távol, fiataljait közel tartaná a háromszéki Kommandó

Kovászna megye legmagasabban (1017 méteren) fekvő zsákfalujában nehéz a megélhetés, és kevés a helyi munkalehetőség, de az önkormányzat próbál kedvezni a fiataloknak azzal, hogy lakást építtet számukra. A munkálatok augusztusban el is kezdődtek.

Jól szigetelt, napelemekkel és hőszivattyúkkal ellátott hajlékok lesznek, ahol minden, így a fűtés is elektromos árammal működik.

A község vezetői azt szeretnék, hogy a 100 négyzetméteres, modern házakba olyan fiatal, gyerekes házaspárok költözzenek majd be, akik helyben laknak és dolgoznak.

Egy tisztítóállomás is tartozik hozzá, és ha minden jól megy, a kivitelező be is fejezi ebben az évben a munkálatot, aminek már nagyobb részét, nagyjából 60 százalékát elvégezte. Ehhez csak annyi lenne szükséges, hogy az Anghel Saligny-terv keretében megpályázott (utó)finanszírozást biztosítsa az állam,