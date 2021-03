A maszkok mellőzése vagy helytelen viselete miatt büntettek a legtöbbet a rendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

Elsősorban a kijárási tilalom megszegéséért, az arcmaszk hiányáért vagy nem megfelelő viseléséért büntettek. De ezer lejre bírságolták meg azt a személyt is, aki nem tartotta be a házi karantént, illetve egy éttermet is megbüntettek, mert megszegte a járványügyi szabályokat.

Az ellenőrzések folytatódnak, a rendfenntartók és más állami szervek naponta járőröznek, hogy a járvány terjedését az intézkedések betartásával megakadályozzák – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Hétvégi üzemmód: a tesztek és a megbetegedések száma is csökkent Az újonnan azonosított koronavírusos megbetegedések illetve a tesztek száma is jelentősen csökkent a vasárnapi adatokhoz képest. A betegséggel összefüggésbe hozható elhalálozások számában enyhe növekedés, az intenzív terápiás ellátásra szorulók számában azonban csökkenés tapasztalható.

A kormányhivatal hétfői adatai szerint Maros megyében az elmúlt huszonnégy órában 46 koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak, így a járvány kezdete óta a betegek száma 18 801-re emelkedett a megyében. Eddig 17 376-an küzdötték le a fertőzést a járvány kezdete óta Maros megyében. Kórházban 170 személyt kezelnek, illetve 37 beteget megfigyelés alatt tartanak, ők a teszteredményeikre várnak. Otthonában 85 személy gyógyul, 922-ten pedig otthoni karanténban tartózkodnak. Maros megyében eddig 603 személy hunyt el a koronavírussal összefüggő okok miatt.

Visszaesett az új fertőzések száma, de egyre többen szorulnak kórházi kezelésre Hargita megyében Lecsökkent az új fertőzések száma a korábbi napokhoz képest hétfőn Hargita megyében, és halálesetek sem történtek a térségben az elmúlt 24 órában. A fertőzöttségi arány szintén csökkent, a kórházban ápolt fertőzöttek száma viszont egyre magasabb.