A marosvásárhelyi várban várnak újra a gitárdallamok

A szabadtéri koncert, a középkori vár mindig valami pluszt ad az amúgy is különleges hangulatú gitárkoncerteknek – aki nem tapasztalta meg ezt kedden este a Harmonia Cordis Gitárfesztivál nyitónapján, annak csütörtökön érdemes még a várba sétálni, ahol többek közt falmencóval és dzsesszzenével is szórakoztatnak a gitárművészek.

Akár a fűben ülve is lehet követni a koncerteket • Fotó: Gálna Zoltán

A marosvásárhelyi vár egyik sarkában kapott helyet a színpad, ahol csütörtök este is zenélni fognak a klasszikus gitárfesztivál neves fellépői, a fesztivál apropóján azonban megtelt az egész vár kedden este. Nemcsak a színpad elé helyezett székeken ültek az érdeklődők, hanem a várbeli vendéglátó egység terasza, a padok és körös-körül a zöld fű is megtelt emberekkel, akik családdal vagy épp társasággal érkeztek jó zenét hallgatni, kikapcsolódni. És a Harmonia Cordis Gitárfesztivál koncertjein erre van is lehetőség: kedden este például többek közt az a világhírű Rosenberg Trio lépett fel, amely még sosem járt Romániában.

Különlegességre a csütörtöki nap folyamán is számíthatunk: előbb flamenco, és dzsesszzene szól, majd egy kvartett muzsikál a várbeli színpadon.

A koncertek sorát a magyarországi Girán Péter nyitja,

aki nyolcéves korában kezdett gitározni, nagybátyja befolyására. 2005-ben vett részt először versenyen, alig három évvel az után, hogy elkezdett játszani a hangszeren, és rögtön első díjat is nyert a saját korosztályában. Azóta számos díjat nyert hazai és nemzetközi versenyeken: az elmúlt két évben három nemzetközi verseny első díjazottja volt.

Húszévesen vált ismertté a nagyközönség előtt, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor által.