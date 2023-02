A marosszéki kastélyokat is népszerűsítik Budapesten és Bukarestben

A Budapesten és Bukarestben is egyaránt hagyományosnak számító Maros megyei célpontok, Marosvásárhely, Szováta, Segesvár, Szászrégen mellett a megyei kastélyokat mutatják be. Mint ismert,

Bukarestbe egy makettet is elvittek, ott egyelőre nyolc kastélyt mutatnak be. Szántó Lóránt szerint a kastélyok ismertetése, az erre épülő körutak szervezése fontos lesz az elkövetkező időszakban, és a Visit Maros összekötő szerepet szeretne biztosítani a turisták és a kastélyok működtetői, a turizmusban érdekelt cégek között.

A királyi tervtől a siketfajdok kiirtásáig



A laposnyai vadászkastélyt I. Ferdinánd román király építtette magának 1923–1926-ban a Curtea de Argeş-i templom restaurálására meghívott Lenui építészmérnök tervei alapján. 1926–29 között a királyi család cseh származású főépítésze, a sinaiai Peleș- és Pelișor-kastélyokat is megépítő Karol Liman kibővítette, 1933-ban nyerte el mai alakját. Ferdinánd király végrendeletileg nagyhercegre hagyományozta, aki 1939-ben testvérének, az 1930 és 1940 között uralkodó II. Károlynak adta. A király évente 10–12 napot töltött itt, többnyire vadászott és sakkozott.



1949-ben államosították, illetve egyes források szerint az állam adósságfelhajtás címén tette rá a kezét (az 1940. november 12-én hatályba lépő 1940. augusztus 30-i 3767. sz. törvényerejű rendelettel zárolták a király vagyonát), állítólag Horthy Miklós is ezért nem tudta megvásárolni, amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz (ezért aztán újat építtetett magának ugyanott). Később formailag a Maros Megyei Turisztikai Hivatal gondnokságába került, ténylegesen a pártnomenklatúra protokollvillája lett, maga Ceaușescu is szeretett itt időzni, vadászni. Többek között Nyikita Szergejevics Hruscsov szovjet első titkár (1953–1964), Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt főtitkára (1954–1989) és Josip Broz Tito jugoszláv államfő (1953–1980) is megfordult itt. Elena Ceaușescu a környékről a siketfajdokat kiirtatta, mert a dürgésük idegesítette...