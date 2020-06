A Maros Művészegyüttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes is újrakezdte a tevékenységét

Az egészségügyi szabályokat betartva, egyelőre szabadtéri előadásokra készülve indította újra tevékenységét a Maros Művészegyüttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A közeledő produkciókat igyekeznek úgy összeállítani, hogy azok szabadtéren és zárt térben is bemutathatóak legyenek.

A Maros Művészegyüttes táncosai Sötétpatakon gyakorolták a gyimesi műsorukat • Fotó: Barabási Attila Csaba

Eredetileg július 2-ára egy gyergyószentmiklósi meghívásnak kellett volna eleget tenniük, de ezt a szervezők lemondták, ez pedig így helyes is, mert még túl közeli időpont lett volna, még nem tudható, hogy alakul addig a járvány. Augusztusban újból Mikházára készülnek a Maros Művészegyüttes táncosai és zenészei, a római napra, amelynek a Maros Megyei Múzeum mellett a társszervezői is. Egyelőre mást nem lehet tudni, a tervezett kiszállások, turnék, külföldi utak egyelőre még várnak.

A Maros megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények közül a Maros Művészegyüttes utolsóként tért vissza a kényszerszabadságról. Június 15-én kezdték el a próbákat – magyarázta Barabási, hozzátéve, hogy azt megelőzően már egyénileg megkezdték a próbákra való felkészülést, a Maros partján szaladtak, edzettek, hogy a fizikai erőnlétük meglegyen, mire kezdődik a tényleges munka. „A járvány miatt kényszerszabadságra küldött táncosaink az első hetekben még otthon gyakoroltak, eleget tettek különböző táncos kihívásoknak, de mégsem mozogtak annyit, mint máskor, tehát ezt be kellett pótolni valahogy” – mondta az igazgató.

Az Ezer Székely Leány Napjára készülnek

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tánckara júniusban még kényszerszabadságon van. A továbbiak a helyi és az országos rendelkezésektől, a vírushelyzettől függnek – válaszolta érdeklődésünkre András Mihály, az együttes igazgatója, aki szerint „a józan ész is azt mondatja most, hogy közönséget szoros helyre, zárt térbe még ne szervezzünk, összekapaszkodva még ne táncoljunk”. Már felkészültek az újrakezdéshez, kis lészámban már folynak a próbatermi felkészítők a tánckarvezető irányításával. Otthoni munkában, szóló műsorszámokon dolgoznak a táncosok, amelyek megtekinthetőek lesznek előadás formájában is.

Az igazgató elmondta, hogy az Ékes Gyergyó új műsoruk éppen a szigorú korlátozások bevezetésének estéjén került volna bemutatásra. „Még senki sem készített önálló gyergyói anyagból készült táncelőadást. Túl voltunk a főpróbán is, a jegyek eladva, de sajnos a közönség végül nem nézhette meg. Nagyon várjuk, hogy a hosszú munkafolyamat eredményét, az előadást bemutathassuk” – magyarázta.

A következő műsorával az együttes már a bemutató fele közelít. Az együttes táncosai készítik, állítják színpadra. Ahogy András Mihály elmondta, ez a saját termésű műsoruk az előre nem látható kezdés feltételeire is igyekszik felkészülni, hogy szabadtéri, kis- vagy nagy színpados körülmények között is, kis vagy nagy közönség számára is megtartható legyen.

A legközelebbi terv, amikor közönség elé lépnek, az július 4-én lesz, az Ezer Székely Leány Napján a megszokott helyen, a csíksomlyói nyeregben, népviseletben, imádsággal.

Októberben, az Erdélyi Magyar Hivatásos Népi Táncegyüttesek Találkozójának megszervezésére idén a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a soros, novemberben pedig ha lehet, megszervezik az Erdélyi Prímások Találkozóját is – ismertette a terveket az igazgató, hozzátéve, hogy bízik benne, amint elcsitul a járvány, a kezdeti óvatossággal, de újra betölthetik hivatásukat, szolgálhatják a magyar népi kultúrát.

„Elsősorban Csíkszeredában tervezünk előadásokat, de a szórványban és a kis településeken élő magyarság számára is szeretnénk eljuttatni azokat, annál is inkább mert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től és az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertes pályázataink vannak, amelyeket szeretnénk még az idei évben megvalósítani. Összességében készen állunk az újra kezdésre” – fogalmazott András Mihály.