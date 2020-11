A Maros megyei múzeum működésére összpontosít az ideiglenesen kinevezett igazgató

Ötvös Koppány, a Maros megyei múzeum ideiglenes igazgatója • Fotó: Haáz Vince

Az új igazgató Ötvös Koppány, aki már korábban is a múzeumban dolgozott, legtöbb 120 napig töltheti be ezt a funkciót. A Székelyhon érdeklődésére elmondta, látta, ismerte a problémákat, tehát azok nem újak a számára, bár most sokkal nagyobb odafigyelést és összpontosítást igényelnek a részéről.

Százhúsz nap alatt nem lehet nagy dolgokat tenni, ezért az a fontos számomra, hogy a kisebb felújítások, beruházások továbbra is zökkenőmentesen haladjanak

– mondta, hozzátéve, hogy sok adminisztrációs feladatot kell ellátnia, arra kell figyelnie, hogy működjön az intézmény. Mivel a világjárvány miatt korlátozottak a lehetőségek, egyelőre a termeket rendezik, a már létező kiállításokkal várják a látogatókat, de új tárlat nem szerepel a rövid távú terveik között. Ami a nagyobb felújítási munkálatokat illeti, például a Természettudományi Múzeum, vagy a Kultúrpalota felújítása, azok a megyei tanács projektjei, amelyek európai uniós hozzájárulással valósulnak meg. A múzeum azok berendezésére, a kiállítások megszervezésére koncentrál. A vonatkozó jogszabály szerint a megüresedett igazgatói állásra legtöbb 120 napra nevezhet ki a fenntartó, jelen esetben a Maros megyei önkormányzat ideiglenes igazgatót. Ez alatt az idő alatt versenyvizsgát kell kiírnia.

A Székelyhon érdeklődésére, Ötvös Koppány elmondta, még nem tudja, hogy megpályázza-e az állást, majd akkor dönti el, amikor meghirdetik a versenyvizsgát. Jelenleg a Művészeti, a Természettudományi, valamint a Régészeti és Történeti Múzeum ideiglenesen zárva tart. A Kultúrpalota és a Néprajzi és Népművészeti Múzeum látogatható.