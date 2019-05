A magyar kormány is kiveszi a részét a pápalátogatás előkészítéséből

• Fotó: Gábos Albin

Meg kell mutatni, hogy az istenhitünk, a kereszténységünk, és a nemzeti létünk is fontos számunkra

Az államtitkár ugyanakkor azt is kiemelte, hogy például az oltárnál és a Jakab Antal Háznál történő beruházások nemcsak a pápalátogatás idején, hanem hosszú távon is a közösséget szolgálják majd. „Pápa még sohasem járt Erdélyben, sem Csíksomlyón, ez egy különleges és egyedi alkalom, hogy idelátogat.

Fontos megjegyezni, hogy az oltár nem átépül, hanem módosul. A terveket a Vatikánban is jóváhagyták, a liturgikusok szempontjainak is megfelelt

A ferences-rendi szerzetes az oltár átalakítás kapcsán megmutatta azt is, hogy hol fog helyet foglalni Ferenc pápa. Mint magyarázta,

10 szektort jelölnek ki

Sajgó Balázstól, a pápalátogatás főegyházmegyei koordinátorától megtudtuk, jelenleg a szektorok kialakításán dolgoznak, ideglenesen kavicsos utakat kialakítva, ahol a szentmise előtt nagy valószínűséggel végigmegy majd pápamobilján Ferenc pápa és köszönti a híveket. „Az úgynevezett sárga övezetben, a szigorúan ellenőrzött zónában a regisztrált 110 ezer személy betölti az oltár előtti helyet. Ebben az övezetben 10 szektort alakítunk ki.

A sárga zónán kívül az úgynevezett piros zónában belépőjegy nélkül is jöhetnek zarándokok, biztatjuk az embereket jöjjenek bátran, számukra is jut hely, és szükség esetén kivetítőkkel is biztosítjuk, hogy jól látható legyen a szentmise

– magyarázta. Azt is javasolja, hogy az emberek igyekezzenek időben megérkezni, reggel hat órától már lelki programokkal, közös imával hangolódnak rá a fél 12-kor kezdődő pápai liturgiára.