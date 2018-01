A magyar festészet remekműveit állítják ki a Haberstumpf-villában

Majdnem félszáz alkotás érkezett a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumba, ahol teljes gőzzel készülnek A magyar festészet remekművei – Válogatás a Kultúrpalota kincseiből című kiállításra. A nagybányai művésztelepen született festmények mellett látható lesz Munkácsy Mihály Mosónők című alkotása is. A tárlatot szombaton délután hat órakor nyitják meg, a magyar kultúra napjához kötődő rendezvénysorozat részeként.

• Fotó: Barabás Ákos

idén is valós kulturális értékeket tárnának a közönség elé, ezért döntöttek úgy, hogy a magyar kultúra napja alkalmából kimondottan a neves magyar képzőművészek munkáit hozzák el.

Az alkotások a tizenkilencedik század második felében, a huszadik század elején készültek, a romantika, realizmus, valamint a szecesszió stílusában – avatott be Berze Imre. A kurátor egyebek közt portrékat, tájképeket, zsánerjeleneteket, illetve történelmi tematikájú alkotásokat választott ki, olyan neves alkotók munkáit, mint Munkácsy Mihály, Feszty Árpád, Lotz Károly, Magyar Mannheimer Gusztáv, Barabás Miklós, Ferenczy Károly, Fényes Adolf, Mendlik Oszkár, Stróbl Alajos, Gyárfás Jenő, Paál László, Tornai Gyula, Vida Árpád, Vaszary János, Zemplény Tivadar, Béli-Vörös Ernő, Bihari Sándor, Zichy István, Bordi András, Brodszky Sándor, Csánky Dénes, Deák-Ébner Lajos, Éder Gyula, Edvi Illés Aladár, Eisenhuth Ferenc, Hegedűs László, Jendrassik Jenő, Kalivoda Katalin, Kallós Ede, Kandó László, Kárpáthy Rezső, Liezen-Mayer Sándor, Markó Ferenc, Náray Aurél, Paczka Ferenc, Pataki László, Pállik Béla, Pállya Celesztin, Poll Hugó, Tölgyessy Artúr, Valentiny János és Zombori Lajos.

Nagyméretű képeket lehet szombattól látni. Nagy hatással volt rám, amikor középiskolásként láttam az anyagot, remélem, a látogatókat is lenyűgözi majd

– fogalmazott a kurátor. Elárulta továbbá, hogy hosszú folyamat volt a kiválasztás, hiszen a gyűjteményben sok régi, sérülékeny darab van, amelyeket nem lehet szállítani, illetve

olyan nagyméretű alkotások is voltak, amelyek nem fértek volna be a Haberstumpf-villába, de így is sikerült olyan különlegességeket elhozni, amelyek az összes termet megtöltik.