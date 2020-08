A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Kovács Aladárt

Nincs a világon közösség vagy nemzet, amely valamilyen módon ne ismerné el a rendkívüli teljesítményeket és ne juttatná kifejezésre az ezekért érzett háláját. Úgy gondolom, hogy az emberi természet velejárója ez, amely nem csak az egyén, hanem a közösség számára is fontos, és megerősítve a nemzet önbecsülését hozzájárul a mindennapok megéléséhez és muníciót ad a jövőért, a megmaradásért vívott küzdelemhez

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a kitüntetés felterjesztője közölte, hisz benne, hogy Kovács Aladár és bajtársai úzvölgyi erőfeszítései nem merülnek feledésbe. Emlékeztetett, jelenleg is vita van folyamatban a helyszínnel kapcsolatban, de reméli, hogy ebből győztesként kerül ki a magyarság. „Az önök kiállása példaértékű mindannyiunk számára, hogy a magyarság érdekében néha nem csak szóval, hanem a testi épségünk árán is ott kell lennünk a harcmezőn” – így Borboly. Reményét fejezte ki, hogy a felnövekvő nemzedék is emlékezhet hőseinkre az Úzvölgyében.