A lurkóké lesz nemsokára a színház

Kint is, bent is zajlanak majd az előadások. Archív • Fotó: Veres Nándor

A Csíki Játékszín, a Kortina Egyesület és Hargita Megye Tanácsának Hargita Megyei Kulturális Központja szervezi május 22–26. között a hatodik kiadásához érkezett Lurkó Fesztivált.

„Az Erdély-szerte egyedülálló profilú gyermek- és ifjúsági színházi találkozó nem kizárólag bábszínházi fesztivál és nemcsak a kicsiknek szól. A tinédzserek és fiatal felnőttek számára éppoly odafigyeléssel hoz új előadásokat minden évben, mint a kisiskolásoknak vagy az óvodásoknak. A fesztiválnak köszönhetően Magyarország legszínvonalasabb gyermek- és ifjúsági színházi produkciói közül már több is eljutott Csíkszeredába, és az erdélyi társulatok legjobb előadásai is megfordultak már a találkozón. A Lurkó Fesztivál hozta el Csíkszeredába az első, tipegőknek szóló produkciót, az első tantermi drámát, és először mutatott be színházi nevelési előadást” − idézte fel közleményében a Csíki Játékszín.

A fesztivál idén május 22–26. között zajlik, és több társulat színészei, előadói szórakoztatják a gyermekeket, fiatalokat. Itt lesz a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a budapesti Kolibri Színház, Fabók Mancsi Bábszínháza, a budapesti Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, előadóestet tart Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád, fellép a Magamura Alkotóműhely, a brassói Arlechino Gyermekszínház román nyelvű előadással, továbbá a szombathelyi Mesebolt Bábszínház és a Csíki Játékszín is.

Előadások lesznek a színház nagytermében, kamaratermében, de lesz szabadtéri színház és osztálytermi előadások is.

A részletes műsort a lurkofesztival.ro weboldalon lehet megtekinteni, az egyes előadások után a szervezők azt is feltüntették, hogy milyen korosztálynak ajánlják a produkciókat.

Műfajilag is igen színes a fesztivál programja, a mesés vagy verses előadások mellett találunk nagyobbaknak szóló kalandos történeteket, illetve a 14 éven felülieknek a mindennapi iskolai élet problémáira reflektáló darabot is.