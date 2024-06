A lélek lenyomata ott a művészetben

Láthatunk kutyamenhelyről épülettervet, híres emberek portréit, absztrakt ruhaneműk tervét, és digitális módon kollázsolt képeket is. A természet is sok munkából visszaköszön, erre példa Gál Dorottya textilvarázsa, amiben nemcsak színvilágában, de a természet négyességét is alkalmazta a fiatal művész, de Részeg Henriatta szobrai is a természet inspirálta mintákat elevenítik fel.