A legtöbben a nyugdíjak kiszámításának módját nem értik

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztárhoz elsősorban felvilágosításért, a nyugdíjak kiszámításának módját érintő kérdésekkel fordulnak azok az érintettek, akik a juttatásaikról szóló határozat átvétele után felkeresik az intézményt; ezeket mind megválaszolják – számoltak be a nyugdíjpénztár vezetői, akik az újraszámítás módját is részletezték.

A nyugdíjak újraszámítása mindenkit érintő kérdés, annál is inkább, mert Hargita megyében is továbbították már az ezekről szóló határozatok többségét. A Hargita Megyei Nyugdíjpénztár vezetői, Vezsenyi Melinda ügyvezető igazgató és Fejér Zsuzsanna aligazgató a számokon túl az újraszámítás módszertanára, az ezekkel kapcsolatos gyakori kérdésekre is kitértek a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Mint elhangzott, fontos tisztázni a hatályban lévő nyugdíjtörvény által jutalomként bevezetett stabilitási pontok szerepét, amelyek