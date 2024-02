A legnagyobb székelyre emlékeznek a gyergyószentmiklósiak

2024. február 01., csütörtök

Szégyellünk maszkot hordani, ez pedig kedvez a vírusok terjedésének

A légúti vírusok terjedése miatt elrendelt óvintézkedésként több Hargita megyei kórház is látogatási tilalmat vezetett be a héten. Az intézkedés szükségességét az esetszámok is igazolják.