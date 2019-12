A legjobb magyar sajtófotókat állították ki Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A megnyitóra érkező vendégeket Beliczay László, a Székelyhon fotórovatának vezetője üdvözölte, aki elmondta, Magyarországon nagyon komoly tisztelet övezi a kiállítást, ezért is örvend, hogy most Székelyudvarhelyen is megtekinthető.

Nehézkes kezdet

Szoros kapcsolat van a fotográfia és Erdély között, hiszen számtalan nagyszerű fotográfus született a térségben – jelentette ki Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporteri szakosztályának elnöke. Mint mondta, 1982-ben maga is tagja volt annak a felnövekvő fiatal generációnak, akik fotóriporterként a valóságot próbálták ábrázolni.