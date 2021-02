A legerősebb védettség a fertőzésen már átesett, beoltott páciensek szervezetében alakul ki

A védőoltások intenzívebb immunválaszt váltanak ki a szervezetben, mint a koronavírus-fertőzés, ezért várhatóan hosszabb ideig is tart majd a vakcinával történő immunizálás során kialakuló védettség. Akik átestek már a fertőzésen és beoltatják magukat, azoknak a szervezete termeli a legtöbb antitestet – tudtuk meg Fejér Szilárd kémikus-kutatótól, akivel a vírus brit mutációja által jelentett fenyegetésről is beszéltünk.

Intenzívebb immunválaszra serkentik a szervezetet a védőoltások, mint a koronavírus-fertőzés • Fotó: Gov.ro

Antitestekből is többféle van, és lehet, hogy a kevés, de jobb minőségű jobb, mint a sok, de rossz minőségű

Egyébként a fertőzés következtében is minden beteg szervezetében kialakul a védettség, ez mégis egyénenként eltérő, hiszen nem egyformán működik a páciensek immunrendszere. Volt ugyan az egyik nagy országos magán egészségügyi hálózatnál két olyan páciens, akiknek a szervezete a vizsgálatok szerint nem termelt elég antitestet, de ezzel kapcsolatban Fejér Szilárd rámutatott arra is, hogy pontosan még nem tudni, mennyi az elegendő, erre vonatkozóan még nincsenek tudományos megállapítások.

– ismertette tapasztalataikat a szakember, kitérve arra is, hogy éppen ezért ajánlott azoknak is beoltatniuk magukat, akik már átestek a megbetegedésen. Utóbbiak még hosszabb védettséget szerezhetnek ezáltal. Ennek az időtartamáról még nincsenek tudományos adatok, de a becslések szerint

– jelentette ki Fejér Szilárd. „Amit mi látunk az, hogy akik viszont átestek a fertőzésen és úgy oltatták be magukat, azoknál még több termelődik.

A jelenlegi feltételezések szerint azonban a védőoltások által kiváltott védettség időtartama ennél is nagyobb lesz, mert a vakcinák általában intenzívebb immunválaszra serkentik a szervezetet, tehát több antitestet termel azoknak a szervezete, akiket beoltanak

a védőoltások által kiváltott immunválaszról is napról-napra egyre több információval gyarapodik az orvostudomány.

a halálos kimenetelű megbetegedés kockázata is 25–30 százalékkal nagyobb a brit mutáció esetében, de utóbbi esetben olyan sok tényezővel kell számolni, hogy egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy valóban halálosabb.

A kémikus-kutató egyébként a brit mutációval kapcsolatban kérdésünkre elmondta, az fertőzőképesebb, mint az eredeti vírus, vannak olyan kutatások is, amelyek szerint

a Romániában használt mindhárom vakcina – a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca is – megvéd a koronavírus brit mutációja ellen is, az AstraZeneca oltóanyaga viszont nem véd a dél-afrikai mutáció ellen

Ezt egyelőre csak a statisztikai adatok mutatják, de lehet, hogy csak azért, mert akkor éppen jobban le volt terhelve a brit egészségügyi rendszer – mutatott rá a bizonytalanság okára a szakember. Azt viszont hangsúlyozta, hogy tartani mindenképp kell ettől a vírusmutációtól, ezért

ajánlott fokozottan betartani az egyéni megelőző óvintézkedéseket is, hiszen elég sok a gyanús eset az országban, de a szűkebb térségben, Székelyföldön is.

Noha nem végeznek sok speciálisan a brit mutáció azonosításra irányuló laborvizsgálatot – úgynevezett szekvenálást –, „de úgy néz ki, hogy ami nálunk gyanús, arról be is igazolódik, hogy az angol vírusvariáns” – hívta fel a figyelmet a kémikus-kutató, azt is elmondva, hogy a környező, illetve közeli – Kovászna, Maros, Kolozs – megyékben egyaránt találtak már gyanús eseteket.