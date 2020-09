A legapróbb tettek is életet menthetnek

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

„Minden év szeptember második szombatján ünneplik világszerte az elsősegélynyújtás napját. Ez alkalomból szerveztek több helyszínen a Román Országos Vöröskereszt önkéntesei szabadtéri programokat, ahol az elsősegélynyújtás és annak fontossága került előtérbe. Ehhez csatlakoztunk mi is” – ismertette érdeklődésünkre főtéri rendezvényükön Ferenczi Lilla, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt önkéntese.

HIRDETÉS

A pár órás megmozdulás alkalmával a járókelők az elsősegélynyújtás alapjaiba nyerhettek betekintés, mert mint elhangzott, a legapróbb mozdulatokkal és tettekkel is életet lehet menteni. A gyerekeknek szórólapokat osztottak, bemutatták az elsősegélynyújtáshoz szükséges táska tartalmát, valamint az újraélesztést, de a kötözést, rögzítést ők maguk is kipróbálhatták és a segítségkérésről, illetve a mentőhívásról is beszéltek nekik az önkéntesek. A felnőttek nagy része a vírussal kapcsolatos tudnivalókra volt kíváncsi.

„Arra hívtuk fel a figyelmet, hogy most mit kell másképp csinálni, hiszen változott az újraélesztési protokoll ebben a helyzetben. Ugyanakkor a maszkviselésről és a gyakori kézmosásról beszéltünk, mert a veszély nem múlt el” – emelte ki a fontosabbakat az önkéntes.