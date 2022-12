A lassan haladó projekteket kritizálták a képviselők

A kormány pénzeket utal ki tartalékalapjából a közintézmények üzemeltetésére a prefektúrákon keresztül, így Székelyudvarhely is benyújtott egy igénylési listát, ám az információi szerint erre nem fognak jóváhagyást kapni – fájlalta a napirendi pontok előtt Gálfi Árpád polgármester.

Hatalmas vitát szült a városháza 4. negyedévi zárszámadása is, mely szerint

Egyebek mellett ezt erősítette meg Péter Lóránd gazdasági igazgató is az aktuális napirendi pont bemutatásánál. Ekkor szólalt fel Péter Balázs, a Szabad Emberek Pártjának (POL) frakcióvezető-helyettese is, aki nehezményezte, hogy őket okolják az idei szilveszteri tűzijáték elmaradása, illetve az adventi vásárral kapcsolatos megszorítások miatt. Rámutatott, ők nem szavazták volna meg korábban a tervezetet, ha tudják, hogy a városkasszában vannak rejtett összegek, amelyeket fűtésszámlákra lehet fordítani.

Önök is tudják, hogy ez az év nem volt könnyű számomra. Mandátumom elején már tudtam, hogy nehéz időszak előtt vagyunk, sok az elvégzésre váró feladat, de megnyugtató volt számomra, hogy egy olyan politikai erő és csapat van mögöttem, akik a nehézségek megjelenésekor nem ultimátumokat adnak vagy éppen kihátrálnak, visszavonulnak (…) Most már tudjuk, hogy nem ez történt, hogy azok, akik velem együtt közfeladatokat vállaltak, az első nehézségek jelentkezésekor magamra hagytak

– fogalmazott a polgármester, aki ultimátumok helyett segítséget várt volna el csapatától a beruházások haladása érdekében. Leszögezte, a városvezetés nem egyszemélyes munka, szükség van a helyi és parlamenti képviselőkre, szenátorokra és az intézmény munkatársaira is.

Péter Balázs erre reagálva közölte, feladatlistaként is felfoghatta volna a polgármester a POL által átadott ütemtervet, nem kellene ultimátumban gondolkodni. Azt sem értette, hogy miben nem segítettek ők a polgármesternek, konkrétumokat kért. Azt is felrótta a városvezetőnek, hogy nem tett eleget a POL-lal kötött megállapodásában foglaltaknak. A napirendre visszatérve a megvalósítások üteme nem nyerte el egyik párt képviselőinek tetszését sem, így tartózkodtak a szavazáskor.

Előtanulmány készült

Elkészült a Budvár utcában tervezett uszoda megvalósíthatósági tanulmánya, amelyből kiderült, hogy egy többfunkciós komplexumot szeretnének létrehozni. A dokumentum elkészítője három megoldást is javasol műszaki és gazdasági mutatókkal együtt. Berde Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője 50 millió eurós beruházást emlegetett, érdeklődve a polgármestertől, hogy beszélt-e már a kormányzati szervekkel az ehhez szükséges külsős forrásokkal kapcsolatban. Gálfi ebben az RMDSZ segítségét is kérte. Végül elfogadták a terveket. Kiderült az is, hogy