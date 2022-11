A Kultúrpalota felújítása miatt bezárják tavaszig a Magyar Művészeti Galériát

„A homlokzat restaurálása folyik most, ez érinti a fából, kőből, fémből készült díszítő elemeket is, de elkezdődik lassan az ablakok restaurálása, és ez indokolja igazán a Magyar Művészeti Galériának fenntartott kiállítótér bezárását.

Ott is az ablakok felújítása miatt van szükség a lezárásra. Amikor az idő hidegebbre fordul, nem tudják folytatni majd a kinti munkát. Ekkor fog elkezdődni a Tükörterem festésének a restaurálása is, azalatt a kiállítótér is zárva lesz majd” – magyarázta Fülöp Tímea a Székelyhonnak. Hozzátette, jövőben a tető felújítása következik, továbbá az épület Rózsák tere felőli homlokzati része: akkor a Palota másik oldalára is állványok kerülnek majd, és elképzelhető, hogy a nagyterem működését is érintik majd a munkálatok.

Lezárási tervek

Fülöp Tímea elmondta, hogy bár voltak időszakos lezárások – például a Tükörtermet is bezárták három napra –, de eddig nem befolyásolták lényegesen a munkálatok a Kultúrpalota működését. A Maros Megyei Múzeum kérése is az volt, hogy amíg lehet, ne zárják be a különböző kiállítótermeket, éppen ezért a munkálatokhoz is igyekeztek alkalmazkodni.