A Küküllő Szállodában tanácskoztak a Duna menti országok önkéntesei

A 18 hónap alatt több országban, például Magyarországon, Horvátországban, és Bulgáriában is szerveztek találkozókat, és előadások formájában osztották meg tudásukat egymással a küldöttségek.

Albert Csaba, a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének elnöke elmondta, hogy az elmúlt két évben Románia részéről egy Hargita megyei küldöttség, valamint több EU-s ország – Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Bulgária, Horvátország, Bosznia és Szlovákia – hatósági egysége és szervezete is résztvevője a kezdeményezésnek. A projekt célja a partnerség kialakítása, valamint esetleges katasztrófa bekövetkezése esetén a kapcsolatban álló szervezetek hatékony együttműködése.

Azt is kifejtette, hogy a programban több hatósági egység is részt vesz: hivatásos és önkormányzati önkéntes tűzoltók, a katasztrófavédelem, illetve a magyarországi és a nemzetközi Vöröskereszt is csatlakozott hozzájuk. Mint mondta, vannak még ehhez hasonló kezdeményezések, a Hargita megyei önkéntesek például a Budapesti Tűzoltó Szövetség révén csatlakoztak a pályázathoz.