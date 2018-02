A község, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal mindig volt táncoktatás

Fontosnak tartják a helyi táncok, népdalok megtanítását, a hagyományok megélését a felcsíki falvakban, így Csíkkarcfalván és Csíkjenőfalván is. A karcfalvi és jenőfalvi gyerekek alkotta Örvendőt és Örvendőcskét mutatjuk be.

Intenzív néptánctábort tartottak augusztusban. Az itt tanultakat a közösségnek is bemutatták a falunapokkor

„Az alapoktól építkezünk felfelé. Felléptünk már egy rövid programmal az iskolai évzárón, de volt, hogy az időseket örvendeztettük meg a táncainkkal és a falunapokkor mutattuk be a táborban tanultakat. Elsősorban felcsíki táncokat tanítok, mert addig amíg nem tudják a gyerekek ezeket járni, nincs amiért mezőségit, kalotaszegit tanuljanak. Az elsődleges szempont az lenne, hogy ennek a vidéknek a táncait tudják táncolni, ismerjék a lassú és gyors csárdást, a zeppelt, az orosz zsukát, a legényest, a csoportos táncokat. Karcfalva volt az első falu, ahol a kétezres évek elején ismét megszervezték a gyermeklakodalmat Simon Katalin és Sándor Csaba kezdeményezésére. Tehát itt mindig volt hagyománya a táncnak, mindig volt igény rá. Sajnos most a nagyobbaknál inkább lányok jelentkeznek a csoportba, akik jó, hogy megtanulják a lépéseket és egymás között táncolnak, de itt már a férfi-nő párost kellene összeállítani, hogy kapjanak egy képet az egészről. A kicsiknél lányok-fiúk egyaránt vannak a csapatban, szépen lehet velük dolgozni” – fejtette ki az oktató. Hozzátette,

Tavaly augusztus első hetében egy intenzív tánctábort is tartottak, ahol a nagyok egy felcsíki és egy moldvai koreográfiát, a kicsik egy felcsíki táncmotívumokból építkező úgynevezett falucsúfolót tanultak be.

A próbákat heti rendszerességgel tartják, csütörtökönként délután négy órától az előkészítő, első, második, harmadik osztályosoknak, öt órától az ötödik, hatodik, nyolcadik osztályosoknak. A kicsik csoportjának az Örvendőcske, a nagyokénak Örvendő lett a neve. Ez egy dűlőnév a községben, a csoportvezetők ragaszkodtak, hogy olyan nevet adjanak, amelynek van valamilyen kötődése a két faluhoz. Úgy tervezik, hogy tartanak majd egy ünnepélyes névadó ünnepséget is.

Csíkkarcfalva községben az utóbbi évtizedekben kisebb-nagyobb megszakításokkal mindig is volt táncoktatás a gyerekeknek, fiataloknak. A jelenleg működő csoportok a tavalyi tanév elején alakultak Kozma Anna és Antal Etelka kezdeményezésére. Ők ketten végzik a csoport körüli teendőket. Nem az a cél, hogy egy-két órás előadásokat hozzanak létre, hanem hogy a gyerekek megismerkedjenek a saját táncaikkal, hagyományaikkal.

Kozma Anna gyermekkorában maga is táncolt a Sándor Csaba vezette csoportban, mint mondta, ő belenőtt a táncba. Később a Hargita Nemzeti Székely Népi együttesnél volt hat éven keresztül hivatásos táncos. „Tetszett ez az irány, tudtam, hogy ezt szeretném képviselni. Profi táncosként nagyon szép éveket töltöttem a Hargita együttesnél, felejthetetlen élmény volt például az István, a király című rockoperában való részvételünk. Sajnos problémák voltak a térdeimmel, ezért eljöttem az együttestől, de a gyerekeknek szeretném továbbadni a tudást. Úgy látom, hogy ez a rohanó világ nem tart jó irányba. De aki ragaszkodik a hagyományaihoz, valami többel rendelkezik – szépérzékkel, tisztelettel az idős emberek, falustársak iránt. Nagyon sok fiatal megy külföldre, de fontos, hogy itthon, a faluban maradjon egy olyan mag, amely ismeri a szokásokat, hagyományokat. Mert, ha egy fiatal nem tudja, hogy régebb mit is csináltak a felmenői, hogyan szórakoztak, hogyan dolgoztak, akkor annál kevesebb, szűkebb, szegényebb lesz a világa.”

Ugyanígy fontosnak tartják a csoport vezetői, hogy a fiatalok ismerjék a helyi, régi stílusú népdalokat is, ezért a próbáknak része a népdaltanulás is. A gyakorlati részen kívül sokat beszélgetnek a néphagyományokról, sok zenét hallgatnak a csütörtöki alkalmakon.

A közösség is melléjük áll, a helyi önkormányzat, a közbirtokosságok, a Felcsík Kistérségi Társulás és a szülők is segítik, hogy működni tudjanak a csoportok. Az oktató hangsúlyozta, amellett, hogy a táncpróbákon gyarapodik a gyerekek tudása, mozognak, és javul a testtartásuk, közösségben is vannak.

A nagyobb ünnepek előtt külön kézműves foglalkozásokat is tartanak, közösen hangolódnak az ünnepre.

Karácsony előtt regölős énekeket tanultak, ezeket az iskolában, az önkormányzat és a kistérség munkatársainak is előadták. „Nagyon szép volt, ünnepélyes, szinte mindenkit megsirattunk, amikor elénekeltük a jókívánságainkat. Ezekből az apróságokból építkezünk, ami a gyermekeknek is nagy elégtétel”– mutatott rá Kozma Anna.

Örvendőcske csoport



Előkészítő osztály: Jére Boglárka, Kedves Kristóf, Kedves Hanna, Gidró Fanni, Gidró Adorján, Bódi Etelka, Bogács Szabolcs, Bíró Beáta, Vencsel Berni, Baróti Tamara, Bíró András. I. osztály: Márton Mátyás, Márton Rebeka, Gidró Dániel, Albert László, Kosza Jácinta, Kozma Rebeka, Both Botond. II. osztály: Péter Berni, László Boglárka, Both Kovács Nóra, Kedves Izabella, Tankó Artúr, Gidró Gergő, Páll Hunor, Olti Ádám. III. osztály: Kovács Szilárd, Sugár Andor, Gidró Tímea, Dobos Péter, Boér Márta, Lönhárd Zalán.



Örvendő csoport



V. osztály: Mészáros Apolka, Tímár Barbara, György Emese, Antal Apor, Gegő Szende, Farkas Brigitta, Páll Berni, Bartalis Dalma, Szentes Tibor. VI. osztály: Dobos Ádám, Miklós Beatrix, Kozma Gergő, Rácz Izabella, Márton Noémi, Abos Melinda, Antal Beáta, Lukács Tímea, Gidró Anita. VIII. osztály: Bálint Viola.