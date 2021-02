Gyermekek százainak biztosít sportolási, fejlődési lehetőséget az új sátortetős műjégpálya

A vasárnapi ünnepség gyorskorcsolya (short track), műkorcsolya és jégkorong bemutatóedzésekkel kezdődött. Marosvásárhelyi és Maros megyei hokisok mutatták meg, hogy mi mindent tanultak meg az elmúlt években, amikor Hargita megyei jégpályákon kellett edzenek, mert helyben nem volt erre lehetőségük. Mellettük volt a pályán Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter, Vass Levente egészségügyi államtitkár és Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere is. Mind közös szenvedélyüknek, a korcsolyázásnak hódoltak.

A hivatalos megnyitón Potápi Árpád János államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémia (SZJA) és a Mens Sana Alapítvány által, magyar kormánytámogatással végzett építkezés az öt éve elkezdett, a székelyföldi jégkoronghoz kapcsolódó beruházások része.

„2016 óta hasonló beruházás volt Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson. Miért van erre szükség? Mert a nemzeti összetartozás éve után a nemzeti újrakezdés évében a legfontosabb összekovácsoló erő a sport, hiszen nem lehet nemzeti összetartozásról beszélni sportszeretet, közösségformálás nélkül.

Az ilyen beruházások által több száz, több ezer gyermeket tudunk megszólítani, át tudjuk adni a sport szeretetét, olyan magyar sportolókat, csapatokat tudunk kinevelni, akik a Kárpát-medencében, de világszerte viszik a magyarok hírnevét.

Azért ad a magyar kormány ilyen beruházásra pénzt, mert nemzetben, magyar egységben gondolkozik. A jégkorongban is egy egységes Kárpát-medencei liga áll a rendelkezésünkre, Székelyföldön magyarországi csapatokat és játékosokat láthatunk, Budapesten székelyföldi hokisoknak is szurkolhatunk” – mondta Potápi, aki átadta Orbán Viktor magyar miniszterelnök üdvözletét, és idézte ismert mondatát: „Minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük”. Azt kívánta a helyi csapatoknak, hogy mindig a győzelmet tartsák szem előtt. Az eseményen Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is jelen volt.