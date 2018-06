A közös éneklés életforma az Alla Breve Vegyeskar számára

A kórustagok kedvenc dalaikat, valamint a díjnyertes kórusműveket adták elő • Fotó: Barabás Ákos

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a városunkban tevékenykedő, több évtizedes, vagy akár másfél évszázados múlttal rendelkező énekkarok mellett dalárdánk is elérkezett megalakulásának huszonötödik évfordulójához, és ezen nagy múltú formációk mellett elmondhatjuk, hogy most már kórusunk is tiszteletre méltó múlttal rendelkezik. Gyorsan eltelt az elmúlt huszonöt év, mely idő alatt rengeteg élménnyel gazdagodhatott az Alla Breve Vegyeskar tagsága. Több száz kiszállás, turné, koncertek, fellépések itthon és otthon egyaránt. Együtt izgulhattunk egy-egy megmérettetésen, együtt sírtunk és nevettünk, együtt örültünk a díjaknak, ami főként az elmúlt években az énekelt kórusművek tekintetében is minőségi változást hozott életünkbe” – mondta köszöntőjében Orosz-Pál Levente, a vegyeskar elnöke.