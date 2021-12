A koronavírusról szóló tragikomédiát mutat be a marosvásárhelyi Spectrum Színház

Kincses Elemér Covid-19 című tragikomédiáját mutatja be a marosvásárhelyi Spectrum Színház pénteken este hét órától.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A darab párhuzamot von két kor tragikus élethelyzete között, bemutatva, hová „fejlődött” az Istentől fokozatosan elforduló emberiség morálja a „sötét’’ középkortól napjainkig. A világjárvány olyan helyzeteket teremtett az emberiség számára, ami eddig ismeretlen volt, ami nagy próbakő elé állított mindenkit.

A drámaíró-rendezőt is megihlette az új helyzet, az, hogy miként éli túl az ember, nemcsak fizikailag, de lelkileg és szellemileg is. „Idén februárban fejeztem be a darabot, sokat dolgoztam rajta, nem volt könnyű megírni” – válaszolta érdeklődésünkre Kincses Elemér. Hozzátette,

a tragikomédia mindazoknak szól, akik megtapasztalják a közel két éve tartó járványt, hiszen a pandémia beleszólt mindenbe, szerelembe, hétköznapokba, szokásokba, az azt megelőző életvitelbe.

Érdeklődésünkre, hogy írás közben készült-e már arra, hogy színpadra viszik a darabját, illetve hogy saját maga fogja megrendezni, Kincses azt mondta, igen, színpadra szánta, és nagyjából már a tervei között szerepelt az is, hogy ő rendezi meg. Október végén, november elején kezdték el a próbákat a Spectrum Színház művészeivel. „A végső szó, úgy is a nézőké lesz, akkor dől majd el, hogy jó-e a darab, jól van-e megírva és színpadra rendezve” – fogalmazott Kincses Elemér.

A Covid-19 című produkció szereplői: Márton Emőke Katinka, Szász Anna, Pál Hunor, Tatai Sándor. A pandémia miatt korlátozott számú férőhely áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú betartásával, a védettség igazolásával történik. Jegyek a helyszínen válthatók, előre foglalhatók a 0747–301875-ös telefonszámon. A darabot 15 éven felülieknek ajánlják.