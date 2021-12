A környezet védelme apró gesztusokkal kezdődik – öt lépés az irodai energiafogyasztás csökkentésére (x)

• Fotó: MET Group

A döntéshozók felelősségi körébe tartozó intézkedéseken túl azonban minden egyes munkavállaló is tehet konkrét lépéseket a vállalatok energiafogyasztásának csökkentése érdekében, ami közvetlen hatással van a környezetre. Az ehhez szükséges tanácsokért az egyik vezető magán energiaszolgáltatóhoz, a MET Romania Energyhez fordultunk, amely energiahatékonysági tanácsadási szolgáltatásokat is kínál.

Az irodaházakban a legnagyobb energiafogyasztást a vállalatoknál használt elektronikus eszközök generálják. Ha a nap végén kikapcsolja őket, az egy apró gesztus, de jelentős megtakarítást eredményezhet, különösen a sok alkalmazottal rendelkező vállalatoknál. Az intézkedés ott ajánlott, ahol az alkalmazottak főként laptopokat használnak, amelyeket általában készenléti állapotban hagynak. Valójában sok eszköz munkaidőn kívül teljesen kikapcsolható. A munkavállalók az egyéni intézkedéseken túlmenően azzal is hozzájárulhatnak a vállalati kultúra megváltoztatásához, hogy közvetlenül kérik vezetőiket, hogy tegyenek lépéseket.

Használja ki a digitalizáció előnyeit

A digitalizáció ágazattól függetlenül fontos előnyöket kínál a vállalatok számára. Többek között lehetővé teszi a használat csökkentését vagy egyes, korábban nélkülözhetetlen eszközök jelentőségének megszüntetését. A nyomtatók például jelentős hatást gyakorolnak a környezetre az általuk felhasznált energia, a felhasznált papír mennyisége és a felhasznált fogyóeszközök révén. Ha aggódik a környezetvédelem miatt, próbálja meg ezt a készüléket csak akkor használni, ha feltétlenül szükséges. Gyakran vannak digitális alternatívák. Vannak olyan vállalatok is, amelyek részben vagy teljesen megszüntették a papír használatát, és digitális alternatívákat használnak.

Az érzékelők és az automatizált berendezések fontossága

A túlzott energiafogyasztás megszüntethető, és egyes folyamatok automatizálhatók. Erre jó példa a világítási rendszerhez csatlakoztatott mozgásérzékelők. A vállalatoknál jelentős mennyiségű energiát fogyasztanak feleslegesen a bekapcsolva hagyott izzók miatt, néha még éjszakára is. Egy másik, bizonyos folyamatok automatizálására szolgáló berendezés a termosztát, amely lehetővé teszi, hogy a központi fűtés vagy légkondicionáló berendezés csak akkor legyen bekapcsolva, amikor valóban szükséges. Az olyan szolgáltatók, mint a MET Romania Energy, intelligens fogyasztásmérőket is kínálnak ügyfeleiknek, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a fogyasztás valós idejű nyomon követését és elemzését, valamint a megfelelő intézkedések megtételét.

Energiaaudit

A romániai vállalatoknak négyévente energiaauditot kell készíttetniük. Ez releváns adatokat szolgáltathat az energiafogyasztást közvetlenül befolyásoló tényezőkről. A munkavállalók viszont kérhetik a vállalatokat, hogy cseréljék le az energiafaló berendezéseket hatékonyabbakra. Egyszerűen egy világítási rendszer vagy egy nem megfelelően záródó ablak cseréje nagy hatással lehet.

Megújuló forrásokból származó energia felhasználása

A megújuló energia fogyasztásához nem feltétlenül kell napelemeket telepítenie az épületére, bár ez is megfontolandó. A vállalatok mostantól kérhetik áramszolgáltatójuktól a megújuló energiaforrások nagyobb arányát. A vezetők tájékoztathatják erről a munkavállalókat. A munkáltatók is kérhetnek ilyen adatokat, valamint intézkedéseket a fosszilis tüzelőanyagokból előállított energia mennyiségének csökkentésére. Fejezze ki érdeklődését a zöld energia iránt a feletteseinek vagy az áramszolgáltatóknak.

Az együttműködés szerepe

Azzal is nagyban hozzájárulhatunk a környezetvédelemhez, ha növeljük a munkavállalók közötti együttműködést, még az olyan egyszerű feladatok esetében is, mint a tea- vagy kávékészítés. Jobb, ha megkérdezi a kollégáit, hogy kér-e még valaki kávét, mielőtt felforrósít egy kanna vizet, mintha tízpercenként bekapcsolja a termoszt vagy a tűzhelyet. Az együttműködés kiterjedhet az alkalmazott szállítási megoldásokra is. A fuvarmegosztási koncepció célja éppen ez: olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik, hogy kevesebb autóval közlekedjenek a forgalomban. Mindig felvehet egy kollégát autóval vagy akár taxival, ha a célállomások közösek vagy közel vannak egymáshoz.