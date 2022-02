A kormánytámogatást és a korlátozások feloldását várják a vendéglátósok

Továbbra is várják a kormánytámogatás harmadik szakaszát a vendéglátósok • Fotó: Veres Nándor

A vendéglátósok segítését célzó többlépcsős kormánytámogatási rendszert 2021-ben indították, eddig két szakasza zárult le – tudtuk meg Nagy Györgytől, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségének (UKKSZ) elnökétől.

HIRDETÉS

A Grant 1 során forgótőkére, a Grant 2-ben pedig költségkiesés megtérítésére lehetett pályázni: a sikeres pályázóknak a forgótőkéjük 15%-át utalták, míg a második szakaszban a korábbi év bevételének 20%-át. „Ezek a támogatási összegek már bejöttek, van, aki el is költötte, mások tartalékoltak belőle” – tette hozzá Nagy. A harmadik, beruházásokat érintő kormánytámogatási vonal elindítását a Versenyképességi Operatív Program keretében még tavaly ígérték, erre 350 millió eurót különítettek el az ágazatnak. Úgy tervezték, hogy novemberben kell benyújtani a pályázatokat, ezt követően a szerződéseket december 31-ig megkötötték volna, de végül ezt a határidőt is tolták. „Több hónapja zajlanak az egyeztetések, két formában is volt már javasolva konzultálásra, de a végleges változatot nem írták ki. Nem tudjuk, hogyan lesz, pedig nagyon sokan várják” – részletezte az UKKSZ vezetője.

Annyi biztosnak tűnik, hogy azok lesznek előnyben, akiknél kimutatható a forgalom-visszaesés, illetve azok a vállalkozások, amelyek megújuló energiaforrásokra költenének, vagy energiatakarékos berendezéseket vásárolnának, hiszen ezek az elbírálás során plusz pontokat jelentenek.

Lassan növekvő forgalom

Nagy György azt is elmondta, hogy a 2020-ashoz képest a tavalyi év kicsit jobb volt forgalom szempontjából. Úgy tűnt, hozni tudják a 2019-es mutatókat, de a tavaszi-nyári fellendülést követően „ezt az őszi korlátozások, sajnos meghiúsították”. A forgalom jelenleg sem éri el a világjárvány előtti szintet, hiszen a járványügyi intézkedések miatt sokan – elsősorban a zöldigazolvánnyal nem rendelkezők – be sem mehetnek éttermekbe, kávézókba. Kérdésünkre, hogy a forgalom visszaesése mellett fenntartható-e a személyzeti létszám, Nagy György elmondta,

voltak lemorzsolódások, de nagyjából mindenki meg tudta oldani, hogy ne kelljen megválnia alkalmazottjaitól.

A vendéglátósok készülnek az újranyitásra, szakirányú képzések indítását is tervezik idén tavasszal. Az Erdélyi Gasztronómiai Szövetség a magyarországi Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesülettel közösen márciusban képzési sorozatot indít Erdély-szerte. A kurzus szakácsoknak szól, de olyan, a vendéglátásban dolgozó személyek is jelentkezhetnek, akik szakácsi minősítést is szereznének.