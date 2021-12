A kormánytámogatásnak köszönhetően sikerült kijavítani az árvíz által megrongált utakat, hidakat

A tavalyi áradásokkor megrongálódott 23-as számú községi utat, valamint több hidat hozott rendbe Sándortelkén és Telekfalván a felsőboldogfalvi önkormányzat. A Homoródszentmárton községhez tartozó Lókodban is helyreállították a károkat, megszüntetve az árvízveszélyt.

Jó minőségű utat építettek Sándortelke és Telekfalva között, amelyet le is aszfaltoznának • Fotó: Beliczay László

Összesen 690 ezer lejnyi kormánypénzt költhetett a felsőboldogfalvi önkormányzat a Sándortelkén és Telekfalván tavaly keletkezett árvízkárok rendbehozatalára:

a települések közötti 23-as községi út helyreállítása, valamint két kisebb betonhíd újjáépítése volt a feladatuk.

Ősszel kezdődhetett el a munka kivitelezése, amelynek részeként mostanra átlagosan 6,5 méteresre szélesítették a községi utat, valamint megerősítették az alapot, rendbe hozták a sáncokat, új átereszeket helyeztek el, ahol erre szükség volt, és a kövezést is megoldották – tudtuk meg Zsombori levente felsőboldogfalvi polgármestertől. Mint mondta:

noha kevés állandó lakosa van az út végén található Sándortelkének, mégis fontosnak tartották, hogy az megközelíthető legyen – főleg, hogy az utóbbi években szinte egysávosra szűkült össze az oda vezető szakasz.

A kövezett részekre már csak rá kell teríteni az aszfaltot, ennek érdekében pályázatot is adtak le az Anghel Saligny programban, a dokumentációikat márciusig kell elbírálják Bukarestben. Zsombori arra is kitért, hogy a munkálattal egyidőben a községi útról leágazó, a temető felé vezető utat is rendbe hozták, amit a helyi önkormányzat és a helyi állattartó társulat finanszírozott – utóbbinak különösen örültek az általunk megkérdezett helyiek.

A kormánytámogatásból ugyanakkor még egy-egy új betonhidat építettek Telekfalván és Sándortelkén, amelyek nagyobb vízáteresztő képességűek a korábbiaknál, így árvízvédelmi szempontból nagyobb biztonságot nyújtanak.

Ezekre felkerültek már a korlátok, ugyanakkor a tervekben szereplő aszfaltréteget elterítették.