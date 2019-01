A kontraszt, mint szervezőelv

A kiállításon nem elég nézni, látni is tudni kell • Fotó: Péter Beáta

„Egy nagyon gazdag, sokszínű képet kapunk. Első ránézésre furcsán is hathatnak egymás mellett a képek, de a kiállítás címében is szereplő kontraszt fogalmából kiindulva, ez a sokféleség hirtelen mozgásba lendül. Nem szétesik, hanem sok-sok kapcsolódási pontot teremtve rajzolja ki a kiállítás egységét, érzékeltetve alkotójuk hangsúlyosabb karakterjegyeit, jellegzetes nézőpontjait, látásmódját. A kontraszt, mint kifejezőeszköz, mint alapvető formanyelvi megoldás természetesen minden egyes képen belül is megfigyelhető, nagyon gyakran egy-egy kompozíció alapját is képezi, a kiállítás egészét szemlélve azonban másfajta kontrasztok is kirajzolódhatnak – újabb és újabb képpárok válnak ki a sokaságból, hogy aztán, visszasimulva, más társaságba keveredve, újabb összefüggéseknek nyissanak lehetőségeket.”