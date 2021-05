A kiskereskedelem is megérezte a járvány miatti korlátozások hatását

Mint az élet minden területe, a kereskedelem is megérzi a világjárvány és az emiatt bevezetett korlátozó intézkedések negatív hatásait. A kiskereskedelmi egységeknek is megvannak a járvány okozta kihívásai, legyen az lecsökkent eladás, áruhiány, elbocsájtott alkalmazottak vagy éppen a kellemetlen, naphosszat tartó maszkviselés. Csíkszeredai üzletvezetőket és alkalmazottakat kérdeztünk arról, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk a világjárvány.

• Fotó: Kassay Levente

Az ünnepi szezon alatt jellemző volt esetükben, hogy olyan termékeket kaptak, melyek a nyári szezonból maradtak, például rövidnadrágokat, de olyan árucikkeket is kaptak, melyek a „halloweeni” szezonra szántak.

Ugyanakkor nem csak a vásárlási kedvet érintette negatívan a járványhelyzet és a korlátozások, hiszen a ruhagyártó cégek termelési folyamata is megtorpant – mondta el egy másik üzletvezető.

„Sok esetben a kliensek nem próbálják fel az adott ruhaneműt, így több esetben is volt arra példa, hogy az ünnepek alatt megvásárolt termékeket visszatérítették” – számolt be tapasztalatairól az üzletvezető. Szerinte a kijárási korlátozás miatti rövidebb nyitvatartási program is rányomta a bélyegét az eladásokra, hiszen

„Valószínűsíthető, hogy a gyárak a megcsappant személyzettel nem tudták teljesíteni a megrendeléseket, emellett szállítási problémákkal is küzdenek a logisztikai részlegek” – osztotta meg észrevételeit a kereskedelmi szakember. Mint kifejtette, a fertőzéses esetek és a költségek lecsökkentése miatt személyzeti leépítések is okozói az időnként felmerülő készlethiánynak. Hozzátette, a járvány miatt üzletük is személyzethiánnyal küszködik.

Kevesebb alkalmazottal dolgozunk, mint normális esetben kéne, mindezt azért, mert csökkenteni kell a költségeket

– osztotta meg a kereskedő.

Az éjjel-nappal nyitvatartó üzletek forgalmát sem kímélték az elmúlt időszakban érvényben levő korlátozó intézkedések, hiszen a nyitvatartási szabályozások miatt bevételkieséssel kellett számolniuk. Az egyik non-stop csíkszeredai üzlet vezetője kérdésünkre elárulta, hogy a csökkenő eladások és az esti zárás miatt alkalmazottaktól kellett megválniuk.

Az általunk megkérdezett bolti eladok mindannyian egyetértettek abban, hogy a kötelező maszkviselés okozza a legtöbb problémát számukra, viszont a már többször is hangoztatott véleményeken kívül, miszerint kényelmetlen és kellemetlen, ezek mellett két másik problémára is felhívták a figyelmet. Egy alkalmazott szerint nehézség, hogy nem láthatják a vásárló reakcióit ha ajánlanak valamit számukra, emellett azt is kiemelte, hogy

szürkévé és monotonná válik a vásárlási folyamat a kötelező maszkviselés hozadékaként.