A kisgyermekek és kamaszok nevelése is előtérbe kerül az Udvarhely Napokon

A függőségek, a lelki egészség, a zaklatás, szexuális nevelés és a tudatos internethasználat témakörében is tartanak előadásokat a Gyerekeinkért Mozgalom sátrában az Udvarhely Napokon. A felnőtteknek szóló programok mellett gyermekfelügyeletre és drámapedagógiai foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség a Sétatéren.

már el is kezdtük az együttműködést egy fiatalok körében végzett kutatás kapcsán, ahol az alkohol- és szerfogyasztást, függőségeket, családon belüli kapcsolataikat és mentális jólétüket vizsgáljuk”

– tudtuk meg a mozgalom kezdeményezőitől.

Létrehoztak egy olyan internetes adatbázist is, ahol szakértők neveit és elérhetőségeit osztják meg a segítségre szorulókkal, ehhez hozzáférést az udvarhely@magyarszulok.ro e-mail-címen kérhetnek az érdekeltek. Ugyanakkor várják szakemberek, segítők jelentkezését is, és javaslatokat, ötleteket is szívesen fogadnak.

A városnapokon mutatkoznak be

Az Udvarhely Napokon számos szakember tart előadást a fent említett témaköröket érintve a Sétatéri sátorban.

Pénteken 17 órától a függőségekről iskolai tanácsadó, pszichiáter, gyermek-, tüdő- és családorvos, valamint szociálpedagógus értekezik. Szombaton 11 órától kezdődnek előadások a szexuális fejlődésről és nevelésről, a kamaszok stresszkezeléséről, illetve a bullying-ról.