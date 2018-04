A kézbesített szavazói levélcsomagok visszaküldését bízzák a főkonzulátusra

Első látásra sok a papír és bonyolult az eljárás, a valóság azonban ennek ellentmond • Fotó: Gecse Noémi

Miközben Budapestről időben elküldték a szavazólapokat, valószínűleg a bukaresti szétosztásnál fennakadások történtek, ezért érkeztek késve, akadozva a szavazói levélcsomagok az erdélyi megyékbe. Az általunk megkérdezett politikusok szerint azért lehetett az elosztással a baj, mert több család is jelezte feléjük, hogy az ugyanarra a címre kért levélcsomagokat nem egyszerre kapták meg.

Hargita megyében szerdán a postások az összes küldeményt kézbesítették, ám ennek ellenére is vannak olyan lakók, akik nem kapták meg a szavazói levélcsomagot.

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke érdeklődésünkre kiemelte, a hétfői egyeztetés után sikerült megoldani a problémát, a legtöbben megkapták a küldeményeket.

Most már egyenesben vagyunk, mindenhová el kellett érjenek a borítékok. Azt is kértem a postától, hogy ha netalán rossz a címzés, ne dobják el a küldeményeket, hanem kérjék a települések vezetőinek segítségét, hiszen a név rajta van a borítékokon, így ha rosszul is címezték, meg lehet találni a címzettet. Azt is letisztáztuk, és már a posta is bevallja, hogy postai úton nem érnek vissza időben a levélszavazatok, ezért arra kérünk mindenkit, hogy vigyék be ezeket a csíkszeredai főkonzulátusra vagy, illetve a különböző településeken is tudunk segíteni, ha szükség van rá

– hangsúlyozta Borboly.

Szerdán már nem érkeztek újabb szavazói levélcsomagok Magyarországról, az eddig elküldötteket pedig a nap folyamán mind kézbesítették – közölte megkeresésünkre Dombi József, a Hargita megyei postahivatal vezetője szerdán. „A Román Posta munkatársai a munkaszüneti napok miatt pénteken és hétfőn nem dolgoztak, a levélcsomagok azonban ezeken a napokon is folyamatosan érkeztek, sőt még szombaton is. Így aztán három napi, szám szerint mintegy 30 800 küldemény gyűlt össze. Ezeknek jelentős részét kedden kézbesítettük, kivéve Csíkszeredában, ahol szerda folyamán vittük ki a megmaradt, körülbelül kétezer levélcsomagot. A munkaszüneti napokon felgyűlt rengeteg küldemény miatt több postást vontunk be, akik egészen estig dolgoztak annak érdekében, hogy kézbesíteni tudják a levélcsomagokat” – részletezte Dombi József.

A levélszavazatok visszaküldésével kapcsolatosan a postahivatal vezetője elmondta,

mivel postai úton a kézbesítés legkevesebb három napba telik, a küldemények nem érkeznének meg időben a Nemzeti Választási Irodához Budapestre, ezért inkább a konzulátuson adják le ezeket a szavazók.

Hozzátette, annak ellenére, hogy szerdán már nem érkeztek újabb küldemények Magyarországról, és az összes korábban elküldött levélcsomagot kézbesítették, még mindig vannak olyan személyek, akik nem kapták meg a küldeményt. Ezt a postásoknak jelezték az érintettek, Csíkszentimrén például több lakó is arra panaszkodott, hogy nem jött meg a szavazói levélcsomagjuk.

Nem tudom, mi lehet ennek az oka, ezeknek a levélcsomagoknak nincs semmi nyoma, de a postán biztosan nem kallódik el egyetlen küldemény sem. Kedden minden postahivatalnál megszámolták, hogy hány küldemény érkezett, és ezeket mind ki is szállították

– húzta alá Dombi.

A több mind harmincezer szavazói levélcsomag kézbesítése a csíkszeredai Gál Sándor utcában, a Lázár-házzal átellenben megnyitott Magyar Ügyek Házának „forgalmán” is meglátszik.

Becze István, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke érdeklődésünkre arról számolt be, hogy egyre többen fordulnak hozzájuk segítségért.

„Érződik, hogy mindenhol megkapták a levélcsomagokat, és már nagyon kevés az olyan személy, aki még vár a küldeményre. Utóbbiak azok lehetnek, akik az utolsó napokban regisztráltak. A többség viszont megkapta a küldeményeket, és ez meglátszik a mozgáson is, a Magyar Ügyek Házában megkétszereztük a személyzetet, hogy ki tudjuk szolgálni a megnövekedett igényt. Még így is keményen kell dolgozzon mindenki, mert hullámokban jönnek az emberek, 7 és 13 óra között vannak a legtöbben, de délután, sőt este is sokan fordulnak hozzánk. Kedden este olyanok is akadtak, akik a jégkorongmérkőzés után jöttek be szavazni” – sorolta Becze.

A fontosabb tudnivalók közül kiemelte,

akik otthon töltik ki a nyilatkozatot, a boríték lezárása előtt vigyék be ellenőrzésre, hiszen több apró hiba miatt is érvénytelen lehet a szavazat.

Emellett a szavazólapon kívül minden más dokumentumot ki tudnak cserélni, tehát hiba esetén bárki kérhet új nyilatkozatot vagy borítékot.

További tennivalók



Mivel Hargita megyében a szavazói levélcsomagokat szinte mindenki megkapta, a továbbiakban csupán annyit kell tenniük a választópolgároknak, hogy kitöltik az azonosító nyilatkozatot és leadják levélszavazataikat. Mivel postai úton nem érnének vissza időben a küldemények, ajánlott a konzulátuson, a Magyar Ügyek Házában vagy a demokráciaközpontban leadni a küldeményeket, ahol a nyilatkozat kitöltésében is segítenek. Az útmutatást igénylő választópolgároknak a vidéki településeken is támogatást nyújtanak: minden csíkszéki településen megszervezték a magyarországi országgyűlési választásokon levélszavazattal résztvevő helyiek segítését, illetve több helyen a levélszavazatok összegyűjtését és a főkonzulátusra való beszállítását is vállalják. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Csíkszéken 20 település 27 helyszínén tudja fogadni az érdeklődőket, a demokráciaközpont pedig reggel kilenc órától este nyolcig tart nyitva. A Magyar Ügyek Házának nyitvatartási programját a konzulátus órarendjéhez igazították, így reggel 6 órától 22 óráig fogadják az ügyfeleket.

