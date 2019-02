A kamaszok lelki egészségéért: függőségmegelőzés

Vargyas Márta • Fotó: Gábos Albin

Az utóbbi hónapokban négy csíkszeredai, 18 és 27 év közötti fiatal lett öngyilkos, mert egyedül nem tudta megoldani függőségi problémáit, környezete pedig vagy nem vette észre vívódását, vagy nem volt megfelelő eszköze, hogy segítse őt. Ezen próbál változtatni a Kamaszkori függőségek program által több szakmai partnerrel Vargyas Márta színházrendező, aki olyan tervet dolgozott ki, amelybe a nyolc csíkszeredai középiskola diákjait, pedagógusait és a szülőket vonnák be.

A programban a pszichoaktív szerek által kiváltott függőség, a teljesítménykényszer, a mértéktelen tévénézés és számítógépes játékok, az állandó chat, telefonhasználat és egymás lelki bántalmazása helyett a feszültségek feldolgozásának célravezetőbb eszközeit és az egészséges életmód különféle formáit kínálják.

Bár nincs pszichológiai szakképesítésem, színházi rendezőként hivatalos kontárkodója vagyok az emberi léleknek, gondolkodásnak, viselkedésnek, konfliktusoknak, a közösségeket érintő torzulásoknak és problémáknak. Az elmúlt időszakban annyi változott bennem, hogy bár a rendezés örök szerelem marad az életemben, de vannak olyan témák, amelyek kapcsán már nem érzem elégségesnek a visszakérdezés és figyelemfelkeltés eszközét, ezért szeretnék kreatívan részt venni a változás lehetőségének megteremtésében és elindításában is

– magyarázta a projektvezető, hogy miért is fordult a figyelme a mentális egészségmegőrzés felé. Elmondta, az elsődleges cél a kamaszkori függőségekkel kapcsolatos igények és problémák városi szintű felmérése, a régió helyzetének figyelembevételével. Elsősorban a fiatalokra és nevelőikre koncentrálnak, de úgy vélik,

a program egészségmegőrző hatása kiterjed a város egész közösségére.

„A fiatalok életében a depresszióhoz és az öngyilkossági fantáziákhoz vezető meghatározó körülmény lehet a céltalanság állapota, a közösségi megfelelés kényszere vagy vágya, valamint az, hogy nem alakultak ki bennük a feszültségek kezelésére alkalmas eszközök. Gyakran tehetetlennek érzik magukat a bennük és körülöttük zajló konfliktusokkal szemben, ezért a feszültségek gyors csökkentésére törekszenek, eltompítják vagy felpörgetik magukat valamilyen szer segítségével. A szakemberek azt szokták mondani,

ahhoz, hogy egy ember kiegyensúlyozott legyen és meglegyen a lelki békéje, három fontos érzésnek kellene teljesülnie.

Fontos éreznünk, hogy jók és ügyesek vagyunk valamiben, és hogy képesek vagyunk fejlődni benne, illetve hogy szabadon eldönthetjük, mit választunk. A harmadik, hogy fontos vagyok másoknak, ahogyan ők is fontosak nekem. Ez pedig maga a kapcsolódás. A legkülönösebb, hogy a gyerekek nagy része láthatóan megtanulta megélni mindezt az online játékokban. Pontokat gyűjtenek és szinteket lépnek előre, többször próbálkozhatnak, és a megszámlálhatatlan lehetőségből azt a pályát, »harcost« és stratégiát választják, amely ott és akkor jólesik nekik. A virtuális környezet megteremti számukra az anonim kapcsolódást is, hiszen chatelve könnyedén beszélhetnek egymással a játékukról. Ez a lehetőség sem ördögtől való, de nem szabad engednünk, hogy csak a virtuális világban vagy közös drog- és alkoholhasználat közben éljék meg mindezt. Tervünk fő célkitűzése tehát nem csupán az, hogy elidegenítsen a függőségektől, hanem hogy rámutasson, mitől olyan jó józannak lenni és egészséges mentalitású közösségben élni”– fogalmazott Vargyas Márta.

A lelki betegség mint tabu

A projektvezető hangsúlyozta, nem gondolja, hogy mindentől meg kellene óvni a gyerekeket vagy a fiatal felnőtteket, de mindenképp példát és perspektívát kell mutatni.

„Nem szívesen beszélünk ezekről a dolgokról, de időnként nem árt tudatosítanunk, hogy sok függőség egy eltanult minta alapján is kialakulhat. Tehát aki azt látja, hogy külső szerrel – bármi is az – csökkenthető a napi szorongás és stresszérzet, nagy valószínűséggel nyomás alatt ugyanezt a stratégiát fogja választani. Az is hátráltatja a szakemberek érdemi munkáját, hogy

a lelki betegségek elborzasztónak vagy tabunak számítanak Székelyföldön.

Néhány hónapja megismerkedtem egy negyvenes éveiben járó családanyával, aki évek óta depresszióval küzd. Gyógyszert szed, lehetőségeihez mérten teljes életet él, de évente egyszer néhány napra befekszik a pszichiátriára a megszokott orvosi kezelésére. Közeli és távoli hozzátartozói azt mondják, szívbetegként vagy rákosként még tisztelnék is, de depressziósként szégyent hoz rájuk. Ilyen mentalitással élünk, és csodálkozunk, ha gyermekünk nem meri vagy nem tudja elmondani, hogy bajban van, vagy hogy mivel kardozik ott legbelül.”

A Kamaszkori függőségek elnevezésű projektben az Eustress Egyesület társa a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Lelki Egészség Központja (Centrul de Sănătate Mintală), közvetlen szakmai partnerek Zöldi Emese klinikai szakpszichológus és Domokos Lajos pszichiáter szakorvos. Mind tanácsadói, mind szakemberi minőségben részt vesznek a programban az Áradat Egyesület munkatársai, akiknek tapasztalatuk van a prevenció terén is, amit egy 2016-ban meghívott sikeres drogprevenciós kiállítás óta különböző formákban most is működtetnek.

„Tudomásom van egyéb, a városban létező prevenciós tevékenységekről is, ami külön öröm számomra, hiszen a több most több hasznot is jelent a valós problémák tekintetében. Remélem, mindannyian megérezzük az összefogásban rejlő nagyobb eredmények lehetőségét.”

Kortárssegítő képzés

Vargyas Márta elmondta, márciustól júniusig elsősorban a lelki egészség felmérésére és a függőségekkel kapcsolatos statisztikákra koncentrálnak, hogy őszre tisztább képet kapjanak és azokhoz a lehetőségekhez nyúljanak, amelyek helyspecifikusan a leghasznosabbak lehetnek. Ugyanakkor a prevenció tájékoztató formájától az interaktívig több lehetőséget is ajánlanak a részvevőknek, elsősorban a pszichoaktív szerek és az elektronikus függőségek középpontba állításával.

A megelőzéssel foglalkozó előadások mellett tehát a témafeldolgozás aktív formáját kínálják.

A prevenciós munkában kiemelt szerepet szánnak a kortárssegítő képzésnek, ahol a fiatalok olyan szakmai irányú felkészítést is kapnak, melynek segítségével könnyebben felismerik, ha egy ismerősük, barátjuk bajban van. Tudni fogják, milyen lehetőségeket javasolhatnak neki, de azt is, hogyan nyújthatnak gyors segítséget, ha egy buli alkalmával valaki rosszul lesz. Továbbá szeretnék, ha a szakemberek mellett a részvevők is folyamatosan megoszthatnák tapasztalataikat és élményeiket egy még népesebb közösséggel, blog, vlog, kerekasztal-beszélgetések, interjúk formájában, fórumot teremtve ezáltal a függőktől kezdve az érdeklődőkig bárkinek.

Közép- és hosszútávú hozadék

A diákok a közösségi programokon megismerhetik kortársaikat, egymás iskoláját, lehetőségeit, pedagógusait, a másik képességeinek és orientációjának hasznosságát, saját életük és képességeik tükrében – sorolta a projekt további jótékony hatásait a programvezető.

„A diákként kötött lelki és »szakmai« barátságok, együttműködések felnőtt emberként és szakemberként is feléleszthetők, ami felbecsülhetetlen hasznára válik mind a felnövő generációnak, mind a város és a régió fejlődésének. Meggyőződésem, hogy a fiatalok szabadidejének pozitív irányú felhasználása, közösségi életük, kortársaikkal közös szórakozásuk lelki egészségük megőrzésének legjobb módja. A különböző intézmények pedagógusai számára is lehetőségeket teremtünk egymás kérdéseinek és tapasztalatainak meghallgatására és megválaszolására. A szülők sem csupán gyermekük osztálytársainak szüleivel érintkeznek majd, hanem nyíltabb fórumokon cserélhetnek tapasztalatokat.”

Gyerekeink lelki egészsége, az, hogy egészséges felnőtteket neveljünk belőlük, mindannyiunk felelőssége

– hangsúlyozzák a program kidolgozói, ezért kérik, hogy aki teheti, segítse munkájukat. „Adományokat és szponzori szerződési ajánlatot egyaránt elfogadunk, de segítségünkre lehetnek termékekkel, illetve kapcsolatok, lehetőségek megteremtésével is. Az önkéntes segítségnek is nagyon örülünk, ahogy mindazoknak, akik önkéntes alapon felajánlják szakmai tudásukat és tapasztalataikat, akár a részvevők testi, akár lelki megmozgatására. Összefogás nélkül csak a lehetőségek egy részét tudjuk megteremteni, nekünk pedig meggyőződésünk, hogy minden gyereknek joga van lelki egészsége fejlesztéséhez, anyagi háttértől függetlenül.”