A jogok akkor érnek valamit, ha gyakoroljuk

Hamarosan kikerül a nyomdából a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2022. évi beszámolója. Benkő Erikánál nem csak arra kérdeztünk rá, hogy miért angol nyelven teszik közzé a jelentést, hanem az úzvölgyi temető ügye, valamint a közintézmények magyarnyelv-használata is terítékre került.

– A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat megjelenés előtt álló éves jelentése digitálisan már elérhető, innen tudom, hogy míg a korábbiak több mint 30 oldalasak voltak, ez 17 oldalt tölt ki. Ennyivel kevesebb volt a 2022. évi tevékenységük, vagy egyéb okok állnak a terjedelemcsökkentés hátterében?

– A különbség abból adódik, hogy korábban úgymond magazin jellege volt a jelentésnek, vagyis fényes papírra nyomtattuk, és sok képet tettünk bele. A képek sok esetben fél oldalt is elfoglaltak. Idén a visszajelzések alapján mellőztük a képeket, ezek sok esetben amúgy is pusztán illusztrációként szolgáltak, és arra törekedtünk, hogy a jelentés egyfajta azonnal felhasználható munkaszöveg legyen a különféle szervezetek számára. Azt is mondhatnám, idén jobban igazodtunk a nemzetközi jelentések letisztult és minimalista formátumához, úgy érzem, ennyi év után elértünk egy bizonyos kiforrottságot.

– Miért csak angol nyelven adják ki, magyarul nem lenne érdemes?

– Mert angol a munkanyelve annak a szakmai és politikai, nemzetközi közegnek, mely számára 300 példányban elkészítjük a jelentést. Azt gondolom, az erdélyi magyar szervezetek, a sajtó, valamint a közélet iránt érdeklődők tisztában vannak az erdélyi magyarság helyzetével, tekintve, hogy naponta szembesül ezekkel mindenki.